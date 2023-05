Juez, junto a Iosa y Gispert: ‘El 25 de junio esperamos arrasar en Carlos Paz’

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, encabezó este viernes por la noche la inauguración oficial del local del espacio en Villa Carlos Paz.

Juez fue recibido por el candidato a legislador departamental por Punilla, Walter Gispert, y el candidato a intendente de la ciudad, Emilio Iosa.

Dirigentes, militantes y simpatizantes del PRO, de Carlos Paz Despierta, del Frente Cívico, del radicalismo, y de las diferentes agrupaciones que integran la alianza en nuestra ciudad se dieron cita para escuchar a los candidatos en un clima de entusiasmo, optimismo y alegría.

En primer lugar, hubo una conferencia de prensa y luego un acto estrictamente partidario.

En este contexto, Juez recordó y valoró los positivos resultados electorales que viene recogiendo en Villa Carlos Paz desde hace muchos años.

‘Siempre ganamos acá, porque siempre dijimos la verdad. Es un preconcepto horrible creer que uno para ganar tiene que esconder lo que piensa.

Los vecinos de Carlos Paz siempre nos acompañaron aún en momentos muy complejos y muy delicados. Siento que siempre me sostuvieron la mano y nos acompañaron masivamente con los votos, así que pienso que si siempre lo hicieron ahora que estamos a punto de gobernar esta provincia podamos arrasar y Carlos Paz de una vez por todas podamos tener una elección descomunal que permita que temas como los del ambiente sean los temas de la agenda, y que los podamos discutir en serio.

Así que el 25 esperamos arrasar en Carlos Paz’, afirmó.

Consideró luego que la propuesta del peronismo a nivel provincial, con Llaryora como candidato a gobernador, es ‘bastante menos de lo mismo’, y subrayó que en 24 años de gobierno ‘destrozaron la salud, la educación, la seguridad, la previsión social y el ambiente’.

Consultado sobre los sectores del radicalismo que en Villa Carlos Paz resolvieron apoyar al gobierno municipal, y en la provincia al schiarettismo, Juez admitió: ‘no lo puedo creer’. Aunque rápidamente aclaró: ‘El radicalismo está acá, en esta fórmula.

Vengo parafraseando a León Gieco cuando canta “si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuántos no lo olviden fácilmente”. Entonces que estos cuantos no lo olvidemos fácilmente, porque la conducta de traición la tienen que explicar los traidores, no nosotros’.

De todos modos, señaló que, ‘estamos contentos porque si no tienen la catadura ética para estar con nosotros no tienen que estar con nosotros. Nos sacamos una mochila de encima’.

‘Como la quieran vender ellos, es un problema de ellos. Nosotros estamos acá y estamos todos juntos’, insistió.

Respecto a si cree que, después de 24 años en la provincia, y 12 en Carlos Paz, están dadas las condiciones para concretar un cambio, Juez fue contundente: ‘Yo estoy seguro que es así’.

‘Lo que hicieron bien acá en Carlos Paz no se le ocurre a Emilio venir a deshacerlo.

Estamos hablando de gente muy racional, muy pensante, muy inteligente. No son barrabravas los nuestros.

Ahora, los vecinos de Carlos Paz se merecen tener un intendente que piense que hay que hacer un montón de cosas más que no se han hecho.

Hay muchas cosas pendientes que el carlospacense está esperando hace un montón de tiempo que alguien las haga. Y lo mismo pasa en la provincia. Es muy difícil creer que va a venir Llaryora a recomponer el salario de nuestros docentes, cuando fueron ellos los que lo vaciaron.

Es imposible pensar que Llaryora va a restablecer un mecanismo que nos permite devolver la salud pública cuando son ellos los que se enriquecieron con la salud pública con algunos negocios privados. No hay que subestimar a la gente.

Y la gente sabe que esa oferta electoral es mucho menor a la que recibieron estos 24 años.

No se me cruza por la cabeza que Llaryora va a venir a decir “vamos a sanear el lago San Roque”, cuando en 24 años no le pusieron ni una pastilla de cloro. Y no lo hicieron porque prefieren hacer obra pública que no te conduce a ningún lado, pero que tiene alto impacto electoral’.

Por eso, ‘no tengo vergüenza en pedirle una oportunidad a la gente’.

‘Denme una. Vótenme. Voten a Emilio. Voten a Walter.

Denme una oportunidad, como le han dado tantas a estos, para que después nos puedan juzgar.

Denle una oportunidad a la decencia para que gobierne’, cerró entre aplausos.

Antes, hicieron uso de la palabra tanto Gispert como Iosa.

‘Hemos empezado un proceso que esperemos que termine el 25 de junio con el triunfo en Carlos Paz para que Emilio sea intendente y con el triunfo en Córdoba para que juez sea gobernador’, arrancó el candidato a legislador departamental.

Enumeró, luego, diversas problemáticas que involucran a Punilla, como la conectividad, transporte, salud, educación y, fundamentalmente, seguridad.

‘Tenemos una tracalada de problemas, Luis’, avisó Gispert.

Y la falta de resolución, ‘ni siquiera tiene que ver con una acción política, es un problema de gestión’.

‘Estos tipos hace tantos años que están que se han acostumbrado a creer que, con el solo hecho de estar ahí, van a seguir estando. Bueno, eso se va a terminar. Lo vamos a terminar el 25, vamos a hacer intendente a Emilio y lo vamos a hacer gobernador a Juez’, arengó.

Iosa, por su parte, agradeció en primer lugar la presencia de Juez y contó que fue su asesor en la comisión de Salud de la Legislatura de Córdoba.

‘Tuve la oportunidad de no solo escucharlo, sino que también que me escuche’, valoró.

Acto seguido, destacó ‘la presencia de la prensa que va a tener la garantía en Carlos Paz de poder hacer su trabajo’.

‘Hace muchos años que no veo algunas caras, hace muchos años que no puedo expresarme en algunos medios de Carlos Paz y eso no es necesariamente culpa del periodista, sino de un sistema político que se olvidó que en la democracia el diálogo plural es fundamental’, opinó. E indicó que, ‘es muy importante para la democracia, poder dialogar, poder criticar libremente sin tener la boca llena de billetes’.

Se refirió asimismo al armado de Juntos por Carlos Paz (‘la gente nos pedía en la calle que nos juntáramos a pesar de las diferencias’) y marcó diferencias con la actual gestión de gobierno: ‘estamos para servir a nuestra gente y no para servirnos de la política’.

Determinó que tan Juez como Rodrigo de Loredo ‘han subido la vara de la política porque nos llevan a discutir cosas que se ocultaron durante mucho tiempo’.

En este punto mostró una foto satelital del lago San Roque, que muestra el 62% de su superficie cubierta con cianobacterias.

‘Esta foto se ocultó durante mucho tiempo y hoy se la entregó con una dedicatoria al doctor Luis Juez porque este es el tanque de agua de más de un millón y medio de cordobeses que está contaminado con una cianobacteria tóxica, cancerígena, y este gobierno hace 24 años que lo oculta.

Yo sé que Juez y De Loredo no lo van a ocultar, no van a meter este problema bajo la alfombra.

Y nosotros estamos acá para garantizar que este problema que se ve desde el espacio también se va a ver desde las oficinas del gobierno de la provincia y también se va a ver desde las oficinas del municipio.

Este problema pone en jaque toda nuestra economía.

Hoy no nos podemos bañar en los ríos que nos bañamos cuando éramos niños y solo pasaron 30 años, si pasan 30 años más de abandono, esta ciudad se hunde.

Carlos Paz necesita de tu compromiso, Luis. Necesito el compromiso de Rodrigo, necesita el compromiso de Walter necesita que trabajemos con libertad, con diálogo, con disidencias, pero siempre construyendo para un país mejor, finalizó.