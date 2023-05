María Becerra presenta “Te cura”, su tema parte del soundtrack de “Rápidos y Furiosos X”

Fuente: Télam

María Becerra, una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional de los últimos años, presenta hoy “Te cura”, parte del soundtrack de “Rápidos y furiosos X”, la décima entrega de la franquicia de acción protagonizada por Vin Diesel y Michelle Rodríguez, con quienes socializó en un encuentro promocional de la película junto a colegas como J Balvin y la cantante brasileña Ludmilla.

El tema, que llegó a plataformas digitales esta madrugada y cuyo clip desembarcará esta noche a las 20 en YouTube, es parte de la banda de sonido del tanque hollywoodense y le posibilitó a Becerra el encuentro con las estrellas de la saga.

“Fue un honor haberlos conocido a los dos. Son grandes personas, con una humildad tremenda y muy simpáticos. Se notaba que nos querían hacer sentir muy cómodos a los artistas y todos los que estábamos ahí. Encontrar esa gente en un ambiente tan complicado como Hollywood es una bendición”, dijo la cantante en una entrevista con Télam.

Becerra contó además sobre sus charlas con Michelle Rodríguez, texana pero de raíces dominicanas y puertorriqueñas: “Hablábamos en español y la conversación fluía súper bien. Me preguntaba cosas normales, como por mi familia y cómo estaba yo. Y si me gustaba el mate. Vin Diesel también tiraba algunas palabras en español. Muy simpático, muy respetuoso con la cultura, el idioma y con todo”.

“De la película solo conocí a Vin y Michelle y ese mismo día nos encontramos con J Balvin y Ludmilla, que también forman parte del soundtrack. Fue mi primera vez conociendo a Ludmila y un reencuentro con J Balvin” agregó.

Télam: ¿Cómo fue la experiencia de grabar el video de “Te cura” y por qué la recurrencia temática de los autos?

María Becerra: Se fue dando súper natural, no busqué la identidad de los autos; fue algo que surgió, Escribí “Automático” hace bastante tiempo y antes de lanzarlo me puse de novia con Rei, que es fanático de los autos, cuyos álbumes se tratan de autos, que le encantan las carreras… después llegó lo de la película y el éxito que tuvo “Automático” y todo fue fluyendo muy naturalmente.

“Te cura” fue una gran experiencia. Es un videoclip medio del ambiente de “Automático”, que es algo que venimos formando. Como un mundo que se está terminando de armar. Y eso me pone contenta. También estoy feliz porque fuimos de los pocos vídeos que nos permitieron usar escenas de la película, encima nos dieron escenas clave. Nos permitieron vía edición que parezca como que yo formo parte de las escenas. El vídeo quedó increíble, así que súper contenta.

T: ¿Qué tal fue el proceso de composición?

MB: Primero la propuesta que llegó era formar parte de una canción con otras dos artistas más, iba a ser un ‘featuring’. Y cuando mandé mi verso nos dijeron que les había gustado mucho y querían que tenga una canción yo sola. Nos dijeron que tenían una canción ya pensada y nos mandaron “Te cura”, pero yo insistí mucho con escribir mi verso. Si bien me encantaba lo que estaba en la canción, siento que mi identidad se la pongo a las cosas cuando, más allá de la interpretación, le doy mi identidad en la composición, en la letra. En una charlita extensa que tuvimos me dijeron que sí, que escribiera todo mi verso. Escribí un poscoro. Nos metimos también en la producción como para agregarle ese sello bien latino. Mi productor es ecuatoriano y él quería agregarle su cultura. Metimos un montón de cosas en la canción y quedamos felices porque ahí está nuestro sello.

T: ¿Participar en un tanque tan grande y de relevancia en la cultura latina es un proceso de internacionalización para llegar a nuevos mercados?

MB: Sí, es lo que estamos tratando. De expandirme. Mi intención es ser internacional y para eso también tenés que poder conectar con otras culturas y manejar otros idiomas. Ahora estoy manejando súper bien el inglés. Tengo canciones en las que canto en inglés con artistas anglo y me gusta mucho también el portugués, estoy tratando de aprenderlo también colaborando con artistas de Brasil. Tengo canciones con gente de Francia e Italia. Estoy feliz porque estoy pudiendo desenvolverme con el respeto que es necesario en otras culturas y géneros.

T: ¿Vas a estar abarcando en próximos proyectos nuevos géneros?

MB: Sí, creo que siempre estoy en ese camino de probar con nuevos géneros. Quizás no tan alevosamente sino un poco más tranquilita, porque yo me emociono y quiero hacer todo. Siempre experimentando y tratando de crecer lo más que pueda, profesionalizarme más y aprender más.

T: ¿Con quién te gustaría colaborar?

MB: Con mucha gente. Admiro mucho a Shakira, a Karol G, Myke Towers me encanta, me gusta mucho Young Miko también. Justin Quiles, hay muchos artistas que me encantan.

T: ¿Estás satisfecha con la repercusión de tu último disco de estudio?

MB: Estoy muy contenta, la verdad. Siento que el álbum recibió comentarios increíbles y, más allá del público en general, he recibido muchos comentarios de artistas y productores muy grandes, que me felicitan por cómo está hecha la bachata, por la cumbia con Ráfaga, por las baladas. Yo estoy orgullosa porque fueron muy bien llevadas a cabo. Tienen todo lo que tiene que tener, desde los instrumentos orgánicos, los coros góspel, que son coros reales, las canciones en las que yo estoy armonizando son armonías muy bien hechas, muy bien trabajadas. Entonces, creo que es un álbum realmente con muy buen nivel en su producción musical y vocal, me pone muy orgullosa.

T: A un año y medio de concluir tu primera serie de recitales debut tras estar imposibilitada por la pandemia, ¿cómo es hoy en día, con mayor experiencia, cada presentación en vivo?

MB: Cada show es un mundo,es diferente. A veces la gente cree que porque doy muchos shows es como algo medio algo rutinario, pero no. No lo es realmente. porque cada show es diferente. Te encontrás caras nuevas, emociones nuevas… hasta inconvenientes nuevos que pueden suceder. Cada público es diferente, cada persona que sube al escenario a cantar lo es. El clima… todo influye. Entonces, es una experiencia única. Gané mucha confianza y seguridad; tengo mucho más control sobre sobre mí y sobre mi performance arriba del escenario. Hoy en día sí es con mucha seguridad; no hay inseguridades arriba del escenario.