Boca venció a Belgrano en La Bombonera con algunas pinceladas del “estilo Almirón”

Síntesis

Boca Juniors: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Jorge Figal y Frank Fabra; Luis Advíncula, Martín Payero, Cristian Medina y Oscar Romero; Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Erik Godoy, Nicolás Meriano y Matias Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas y Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Goles en el segundo tiempo: 3m. Payero (BO) y 6m. Benedetto (BO).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Gabriel Compagnucci por Rojas (BE), 16m. Esteban Rolón por Romero (BO), 25m. Norberto Briasco por Medina (B); Joaquín Susbielles por Zapelli (BE) y Fabián Bordagaray por Jara (BE), 31m. LuisVázquez por Benedetto (BO), Diego González por Payero (BO) y Agustín Sández por Fabra (BO), 42m. Mariano Miño por Barinaga (BE) e Iván Ortigoza por Sánchez (BE).

Amonestados: Roncaglia y Payero (BO). Meriano (BE).

Cancha: Boca Juniors.

Árbitro: Fernando Espinoza.