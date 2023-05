Emilio Iosa: ‘Juntos por Carlos Paz es la alternativa a 12 años de abandono avilesista’

El médico sanitarista Emilio Iosa será el candidato a intendente por la alianza Juntos por Carlos Paz, conformada por Carlos Paz Despierta, el PRO, Primero la Gente, el Frente Cívico, gran parte del radicalismo y otras fuerzas vecinales.

‘Juntos por Carlos Paz es la alternativa a 12 años de abandono avilesista. Todo Carlos Paz tiene que despertar un cambio y ahora es cuando’, afirmó este lunes en sus redes, tras la presentación de la lista ante la Junta Electoral Municipal de cara a los próximos comicios.

Para Iosa, ‘el 25 de junio todas las familias de la ciudad tenemos la responsabilidad de expresarnos en las urnas y vamos a poder elegir entre la continuidad del abandono tras doce años de avilesismo o la posibilidad de un cambio que ponga a Carlos Paz entre las ciudades que abrazan los desafíos del siglo XXI’.

‘El olor a podrido en nuestra ciudad no solo viene del lago. Tiene que ver con doce años de un gobierno que es parte del pasado, que atrasa en todo lo que hace, que no se hizo cargo de sus errores y que está liderado por un ex secretario de Turismo de Schiaretti. Avilés fracasó como ministro provincial, no sumó ninguna solución a los problemas más importantes que tenemos los carlospacenses y ahora tiene que volver a prometer sobre promesas incumplidas. Carlos Paz va a cambiar y va a ser un ejemplo de futuro para toda la Argentina’, expresó.

En la presentación de la lista estuvieron presentes los apoderados de distintos espacios. Por el PRO estuvo Viviana Massare y la presidenta del partido a nivel local Noelia García Roñoni, quien será candidata a concejala, por Carlos Paz Despierta estuvo Iosa, por el Frente Cívico Walter Gispert, quien acaba de ser proclamado como candidato a legislador de Juntos por el Cambio para el departamento punilla y por Primero la Gente Diego Mariani. También estuvo el concejal radical Jorge Lassaga en su carácter de responsable económico de la alianza.

Conferencia de prensa

Los candidatos de Juntos por Carlos Paz ofrecerán este martes la primera conferencia de prensa tras la presentación de la lista.

El encuentro con los medios estará encabezado por el candidato a intendente Emilio Iosa, y se desarrollará desde las 10 en el local partidario de Tucumán y San Martín.