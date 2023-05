El PJ de Villa Carlos Paz aclaró que ‘institucionalmente’ no integra ninguna lista a nivel municipal y negó acuerdo con Avilés: ‘Hay total libertad de acción’

Este domingo el Partido Justicialista de Villa Carlos Paz emitió un comunicado para aclarar que ‘no integra de manera institucional ninguna de las listas municipales que compiten en las elecciones del 25 de junio próximo’.

La definición surgió en el marco de las versiones que hablaban sobre un acuerdo con el ex presidente de la Agencia Córdoba Turismo y casi seguro candidato a intendente de Carlos Paz Unido, Esteban Avilés. La especie se vio reforzada el sábado cuando apareció en el casillero reservado para el postulante a la legislatura por el departamento Punilla de la lista de Hacemos Unidos por Córdoba, el nombre de la carlospacense Gladys Moreno, socia política de Avilés y hoy funcionaria del gobierno municipal.

‘Nosotros vamos a trabajar para Llaryora Gobernador y Schiaretti presidente’, señaló Omar Trejo, presidente del peronismo local a La Jornada. Y descartó un acuerdo con CPU de cara a los comicios municipales.

‘En Villa Carlos Paz no se han dado las condiciones para presentar candidatos propios. No es que la provincia nos presionó. Para nada. Es una lástima que no nos hayamos puesto de acuerdo internamente para crear una alternativa y la situación es la misma de La Falda. No se presentan candidatos y cada uno está libre de hacer lo que guste en el ámbito local. Hay total libertad de acción’, reafirmó.

Por otro lado, Trejo se mostró satisfecho por integrar la lista de candidatos a legisladores por distrito único de Hacemos Unidos por Córdoba en calidad de suplente.

Omar Trejo y Martín Llaryora.

‘Acompaño por pedido de la senadora Alejandra Vigo y de Martín Llaryora’, señaló.