“Surfear” en TikTok, la nueva la forma de buscar información de los chicos y adolescentes

(Por María Julieta Colomer) Videos cortos, lenguaje sencillo e imágenes atractivas parece ser la fórmula utilizada en TikTok para captar nuevos públicos, especialmente los más jóvenes, quienes están cambiando la forma de obtener y producir información en las redes, en las que “surfean” entre diversas fuentes, conversan con los creadores y recomiendan a otros usuarios.

Según el Digital News Report 2022 del Instituto Reuters, TikTok es la aplicación más descargada en el mundo desde 2020 y en Argentina el informe Data Portal-Global Digital Insights 2023, arrojó que la red social china creció un 43 % desde principios de 2022 hasta los primeros meses de 2023 y, actualmente, 16 millones de personas la utilizan.

El reporte reveló que en España la explosión de la red provocó que los jóvenes (entre 18 y 24) sustituyeran a Google como el principal buscador de información en internet.

“En este momento, existe una dominación temporal de TikTok en el uso, ya que en promedio las personas utilizan esta red una hora y media, frente a 30 minutos de Instagram u otras plataformas”, señaló Juan Marenco, director de la agencia Be Influencers.

Adolescentes consultados por Télam dan algunas razones que explican esta tendencia. Sasha De Ocampo (18), por ejemplo, empezó a usar la aplicación de videos cortos durante la pandemia de coronavirus, cuando “la tele dejó de ser entretenida”, contó.

“Me interesó saber qué se podía hacer. Al principio buscaba a famosos para ver qué hacían. De ser un medio de entretenimiento, se volvió un lugar donde buscar información. Antes usaba Google para todo”, indicó la estudiante.

Otra adolescente consultada por esta agencia, Martina Santos Viñuela (17), comentó: “La primera vez que usé TikTok fue porque todos mis amigos la tenían, pero después me di cuenta que servía para buscar información de cosas y la empecé a usar de otra manera”.

“Si bien empieza a ganar terreno la búsqueda en TikTok, lo cierto es que sigue existiendo en Google e Instagram”, destacó Natalia Zuazo, especialista en Tecnología y Sociedad y directora de la agencia Salto.

“Las búsquedas siguen conviviendo”, agregó, aunque en menor grado, ya que “a diferencia de otras plataformas de contenidos y entretenimientos en celulares, TikTok funciona muy bien como buscador, porque permite que efectivamente puedas buscar algo y obtener resultados”, precisó Marenco.

“Eso tiene que ver con diversos factores -explicó Zuazo-, por un lado, el algoritmo de TikTok genera una atención permanente y hace que las personas permanezcan dentro de la plataforma. A su vez, el tipo de formato permite que, al realizar una búsqueda, la información que vuelve como respuesta, ya sea de una fuente, de un influencer o de un medio que te interesa, va a generar más interés y, por lo tanto, una sensación de cercanía con esa fuente de información. Lo que no sucede con Google. Y como tercer elemento, lo audiovisual tiene un peso considerable a la hora de elegir esta plataforma”, detalló.

Al conocer las funciones de la aplicación, y lo que podía hacer con ellas, Theo Espondaburu (16) dejó de usar Google para buscar información.

Al respecto dijo: “Con TikTok puedo conversar con los creadores de contenido, comentar los videos y recomendarlos a mis amigos”.

En la misma línea, Martina compartió esa sensación: “Ahora le tengo más confianza a TikTok que a Google porque puedo interactuar con la o el creador del contenido a través de los comentarios”.

Además, continuó Theo, “que sean imágenes me ayuda a comprender más rápido o, por lo menos, no me exige tener un nivel de comprensión alto como si fuera un texto. Los videos llaman más la atención y te presentan la información resumida, eso lo hace más dinámico y hasta más sencillo. Con Google tenía que investigar más”, relató.

“Es que una imagen vale más que mil palabras”, sintetizó Sasha entre risas.

“Y hasta es más entretenido aprender con videos, canciones o diálogos antes que leyendo un texto extenso y aburrido”, completó Martina y contó que consume 50 minutos diarios entre Instagram y TikTok.

Los jóvenes consultados por Télam acentuaron que lo que más les atrae de TikTok es lo audiovisual: videos de un minuto, creados bajo ciertas reglas de comunicación y editados con animaciones, memes, música y lenguaje coloquial.

“Lo audiovisual es clave -remarcó Zuazo- , porque no se trata solo de buscar información, sino que la respuesta a esa información ya esté procesada y traducida”.

Sin embargo, según la especialista esto tiene otras implicancias como el preguntarse “quiénes son los que traducen y editan la información por nosotros, ya se trate de personas, influencers u otros medios de comunicación no tradicionales”, insistió.

“Cuando busco contenido, ya sea en TikTok o en Google, prefiero consultar varias fuentes, ver quiénes publican, cuántos likes tienen, cuántos comentarios y ´compartidas´. Depende de cómo establezcas tu marca de confianza”, señaló Theo.

Martín Gendler, doctor en Ciencias Sociales, becario del Conicet e investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA), también apunta a “poner la atención en el problema de la verificabilidad de las fuentes en TikTok”.

“Esto no quiere decir que no haya noticias falsas en otros buscadores. En Google las hay, pero la diferencia es que se hace un trabajo fuerte para que primero aparezcan las fuentes verificadas o las noticias de medios registrados o artículos académicos. En cambio, la red social china es el reino del que tenga ganas de subir un video y lo haga atractivo para captar público. Todavía ahí estamos lejos de poder aumentar la verificabilidad”, reflexionó.

A su vez, consideró que es necesario un cambio de lógica para pensar los usos de Internet y las tecnologías por parte de los jóvenes.

“Me gusta retomar un concepto del escritor Alessandro Baricco, el de la ´lógica del surfeo´, porque creo que va muy bien para explicar el uso de TikTok, y es que a diferencia de lo que pasaba antes, donde vos ´buceabas´ leyendo un libro, te metías adentro y lo leías de pe a pa, ahora la cuestión pasa por ´informarte´ tocando un poquito diversas fuentes. Es decir, en lugar de usar una sola fuente como podía ser el medio de comunicación tradicional, se trata de tocar un poco de distintos lados”.

En este sentido, “estamos ante una nueva forma de obtener información a través de las redes, que no es ni mejor ni peor, simplemente es distinta”, apuntó Gendler.

A partir del concepto de “apropiación de la tecnología”, el sociólogo remarcó el desafío que nos presentan las plataformas como TikTok.

“Apropiarse no implica sólo acceder al dispositivo o saber usarlo, sino tener la capacidad para ´hacerlo propio´, es decir encontrarle usos que no estaban pensados de antemano”, dijo Gendler.

“Muchas de las características que tiene hoy la red primero fueron apropiaciones de los usuarios, es decir no sólo hacer bailecitos sino crear los propios sonidos y los propios retos. Otra apropiación se dio por parte de profesionales y académicos, quienes exponen a través de videos, diversos temas en forma muy atractiva. TikTok no estaba pensada para eso, pero hoy ya lo contempla. Creo que todavía hay muchas apropiaciones que no estamos viendo y eso es lo que la hace atractiva”, concluyó el investigador.