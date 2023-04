A sanear: la Justicia reconoció la grave contaminación del lago San Roque y ordenó al gobierno un plan de remediación

A fines de marzo, la Cámara Contencioso Administrativa de 3° Nominación de la ciudad de Córdoba hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), ante la inexistencia de un ‘Plan de Saneamiento’, que contemple, en su conjunto, las medidas básicas a adoptar para el saneamiento del lago San Roque y su cuenca.

El tribunal fundamentó la decisión argumentando que la totalidad de las acciones informadas por las diversas reparticiones públicas (tras un amparo ambiental colectivo) constituyen “medidas aisladas adoptadas por cada una de las reparticiones en el marco de sus propias competencias”, más que un programa coordinado y armónico tendiente a lograr un objetivo concreto.

Según la resolución, la remediación de la cuenca “no será posible si no se parte de un plan que, con base en el diagnóstico de la situación actual y en pos de lograr su saneamiento y manejo que permita su desarrollo sostenible, defina con claridad los medios necesarios para cumplirlo, su forma y los plazos (qué se va a hacer, cómo y cuándo) y los mecanismos de control para medir su avance”.

Es en ese marco que la Cámara ordenó la confección de un proyecto de plan, que tenga como objetivo principal el saneamiento del lago San Roque, asociado al desarrollo sostenible de su cuenca. Para ello, dio un plazo de 60 días hábiles judiciales a los organismos correspondientes. El plazo se cumplirá en julio.

El médico sanitarista y candidato a intendente de Villa Carlos Paz, Emilio Iosa, celebró la medida. ‘Es un fallo judicial muy importante ya que obliga al gobierno a sanear el lago’, afirmó.

Cabe recordar que Iosa, desde hace varios años, viene bregando incansablemente para romper el cerco existente y lograr que la gravísima situación del embalse se incluya en la agenda política y mediática.

Sus investigaciones en salud pública y ambiental fueron citadas por Fundeps y presentadas como elementos de prueba.

En un video reciente, Iosa recordó que desde el municipio de Villa Carlos Paz fue tildado de ‘terrorista ambiental’ por difundir la problemática ya que ‘espanta al turismo’.

‘Como médico sanitarista e investigador pienso que es importante que la gente conozca la dimensión real de este problema. La contaminación del lago San Roque no solo pone en riesgo nuestra salud y la de quienes nos visitan, sino que además atenta contra toda la economía de la ciudad. Quienes nos gobiernan hace muchos años han demostrado que no han sabido, no han podido o no han querido solucionarlo’, remarcó.

Plan de Saneamiento

El Plan de Saneamiento ordenado por la Justicia deberá ser elaborado en forma conjunta por la secretaría de Recursos Hídricos, la secretaría de Servicios Públicos, la secretaría de Ambiente (todas dependientes del Gobierno provincial) y la Administración Provincial de Recursos Hídricos, con la especial participación del Instituto Nacional del Agua (INA) – Centro de Investigación de la Región Semiárida (CIRSA).

Las camaristas María Eugenia Acuña, Cecilia de Guernica y María Martha Angeloz indicaron que el plan tiene que tener acciones tendientes a lograr el saneamiento, que deben estar detalladas y especificado el modo en que será remediado el lago. Aquí se destacó que deberán estar expresa y claramente establecidas las acciones destinadas a neutralizar el problema de los incendios en la cuenca y sus consecuencias sobre su desarrollo sostenible.

También se deberá mencionar minuciosamente todo lo asociado a las actividades humanas impactantes que aportan al problema de la “eutrofización del lago” (es decir, el aporte en exceso de nutrientes inorgánicos) y el ordenamiento territorial de la cuenca, según le corresponda a cada municipio y comuna como responsables del uso del suelo.

Se pidió, además, que se fijen metas claras, precisas y posibles, con plazos e indicadores de cumplimiento medibles en el tiempo y en el espacio; la metodología para el desarrollo e implementación del proyecto, con plazos e hitos que estén vinculados directamente a etapas parciales cumplidas, con sus tiempos y medidas de desempeño para su desarrollo, entre otras.

Asimismo, el tribunal determinó que se establezcan las medidas de mitigación y remediación, que se definan los roles de las distintas instituciones intervinientes con clara división de responsabilidades y que se contemple un sistema de auditorías a través de terceros para garantizar el real cumplimiento del plan, sus desajustes y sus posibles necesidades de corrección.

Según se informó, dichas auditorías deberán, además, monitorear el lago y su cuenca, permitiendo ver el real avance de las medidas adoptadas y su efectivo funcionamiento en términos de los objetivos buscados.

Por último, las camaristas subrayaron que la medida cautelar responde a la urgente necesidad de contar con un cauce para que -simultáneamente con la tramitación del amparo colectivo- “las acciones que deban ejecutarse a fin de evitar la profundización del daño producido al ambiente, transiten por un carril preestablecido y consensuado por las partes, que posibilite llegar al objetivo buscado”.

En tal sentido, se dispuso que el proyecto de plan sea puesto en consideración de las partes para que expresen las observaciones que estimen convenientes.

Esta medida cautelar se consideró favorable y esperanzadora para el movimiento ambientalista de Córdoba.

‘Desde Fundeps somos muy optimistas sobre esta causa. Esta medida significa un paso importante en la defensa de nuestros derechos. Esperamos que la provincia tome acciones inmediatas para cumplir con la orden y para implementar un plan integral que revierta la situación actual del lago’, expresaron.

Iosa: ‘Necesitamos mostrar la verdad’ Al cierre de esta edición, el último tramo del río San Antonio y gran parte del lago San Roque lucen completamente cubiertos de cianobacterias, conformando en algunas zonas un manto verde nauseabundo. En este marco, el médico sanitarista Emilio Iosa lanzó un ‘pedido desesperado’ a todos los argentinos para que la situación se conozca y apuntó como responsables a los gobiernos municipal y provincial. ‘Los carlospacenses tenemos una situación terminal con nuestro lago. El gobierno municipal y el gobierno provincial ocultan una situación que pone en jaque toda nuestra economía, pero también la salud de quienes nos visitan, de nuestros seres queridos y de los animales que siempre han vivido en estas aguas’, afirmó el candidato a intendente en un video que compartió en sus redes sociales. Y remarcó: ‘Necesitamos mostrar la verdad. Necesitamos que los medios nacionales expongan lo que sucede en Córdoba, lo que se oculta, lo que el gobierno no quiere mostrar. Argentina, los carlospacenses necesitamos de tu ayuda’, cerró.

Anuncio con tinte electoralista A fines de marzo, y con marcado tinte electoralista, el municipio informó el inicio de las obras de cloacas en los barrios La Quinta Segunda Sección, El Fantasio y Miguel Muñoz A ‘solucionando de manera definitiva el saneamiento sobre el río San Antonio, que impacta en el lago San Roque’. Durante el anuncio las autoridades hablaron de un ‘fuerte compromiso ambiental y responsabilidad con la comunidad’, sin explicar por qué hubo tan escaso avance en los años previos, a pesar de contar con fondos más que suficientes para financiar los trabajos. En este sentido vale recordar un informe difundido por el concejal Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos) a mediados de marzo, donde planteó que las obras de cloacas ‘son la mayor deuda del estado municipal para con la ciudad y nuestros vecinos’. ‘Desde 2019 a la actualidad la gestión de CPU solo dio inicio a tres pequeñas obras, las cuales siguen pendientes y no han sido finalizadas. Y entre 2021 y 2022 solo se invirtió para cloacas y saneamiento menos del 1% de los presupuestos de esos años’, precisó el edil. Lo cierto es que ahora, a dos meses de las elecciones de intendente, la autodenominada ‘Gestión Comunitaria’ se acordó de darle cierta prioridad a la gravísima problemática con la ilusión de que las obras aporten al menos un par de fotos para la campaña de su candidato.

Nota correspondiente a la edición n° 588 del periódico La Jornada, del 26 de abril de 2023.