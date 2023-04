A días de la presentación de candidatos en Villa Carlos Paz, queda mucho por definir

Villa Carlos Paz transita el camino hacia los comicios municipales del 25 de junio con más dudas que certezas. A todo nivel.

Por un lado, el sistema de votación. Ante la decisión del Juzgado Electoral de la provincia de establecer el voto electrónico para la elección de gobernador que se realiza el mismo día, el municipio adhirió y entonces se elegirá al intendente con ese mismo mecanismo.

La ordenanza de adhesión se aprobó en una sesión especial del Concejo de Representantes que duró apenas 20 minutos, y solo con los votos del oficialismo.

‘Este sistema permitirá garantizar la voluntad de los electores y la autonomía municipal en el proceso con tramos diferenciados, el provincial por un lado y el municipal por otro, sea lista completa o por categorías, conforme a la finalidad de la Carta Orgánica y de la Ordenanza 6948’, argumentaron desde el gobierno. Y agregaron que, ‘esta decisión del municipio permitirá simultaneidad en la votación, transparencia, mayor accesibilidad y comodidad para el vecino y un importante ahorro económico para las finanzas públicas municipales’.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que el sistema se utilizará por primera vez en Villa Carlos Paz, quedan muchos aspectos sin aclarar. La Junta Electoral Municipal tampoco tiene las respuestas sobre este tema (ver aparte) ni mucho menos injerencia en la organización de los comicios. Es que el Juzgado Electoral de la provincia determinó que la Junta Municipal sólo intervendrá hasta la oficialización de las listas de candidatos. A partir de allí, el diseño de la boleta única de sufragio electrónica, el sorteo de lugares, la organización y fiscalización de los comicios propiamente dicho (autoridades de mesa, escuelas asignadas, cantidad de urnas, etc), el conteo de los votos y los resultados estarán bajo la órbita exclusiva del organismo provincial.

Una vez consolidados los resultados finales, se devolverá a la Junta Electoral Municipal la competencia para que realice la proclamación de las autoridades electas.

De esta forma, y aunque el argumento central del oficialismo para tomar las últimas decisiones tenía que ver con defender la autonomía de la ciudad, lo cierto es que a los fines de la próxima elección de intendente ésta se ha perdido por completo.

Candidatos

Respecto a quiénes serán los candidatos también resta mucho por definir.

En el oficialismo todo parece estar claro, pero no hay confirmación. El exintendente y actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, seguramente será el candidato de Carlos Paz Unido. Y de hecho viene realizando campaña montado en la estructura del municipio y con la colocación de luces led en los barrios como uno de sus principales caballitos de batalla. Aunque la gestión del actual mandatario, Daniel Gómez Gesteira, está lejos de ser buena y las encuestas así lo reflejan, algunos no terminan de descartar que pueda ir por la reelección. Pero para que esto ocurra debería configurarse un escenario similar al de 2019, con una oposición atomizada y con muchos candidatos, maximizando el peso del ‘aparato’ municipal para llevarse la elección aun con un porcentaje de adhesión bajo.

Vale recordar que en aquella oportunidad hubo ocho propuestas para la intendencia y Gómez Gesteira ganó con el 35% de los votos. Es decir que la amplia mayoría, el 65% restante, eligió otras opciones. Hoy, con el desgaste de estos casi cuatro años, GG ni siquiera puede garantizar ese piso. Por eso mismo Avilés, aunque le gustaría seguir en la Agencia Córdoba Turismo o intentar avanzar hacia una diputación a nivel nacional, no tiene mucho margen para defender lo único que tiene como construcción política. Y no hablamos del espacio Carlos Paz Unido (en la práctica no existe por fuera del municipio) si no del gobierno.

Em la oposición tampoco todo está tan claro.

Varios sectores lograron acercar posiciones y la tan mentada ‘unidad’ parece posible, aunque no es absoluta.

Dirigentes del radicalismo, Frente Cívico, Carlos Paz Somos Todos, PRO y Carlos Paz Despierta articulan una lista conjunta. Dentro del armado hay varios nombres que inicialmente sonaban como candidateables (Carlos Felpeto, Rodrigo Serna y Walter Gispert, por ejemplo), aunque finalmente quien se perfila para liderar la propuesta es el médico sanitarista Emilio Iosa (ver página 3). El espacio se referencia en Córdoba con Juntos por el Cambio y la idea era utilizar ese sello en Villa Carlos Paz. Sin embargo, la decisión de las autoridades provinciales de no formalizar la alianza para nuestra ciudad y dar libertad de acción a los partidos pareció abortar esta posibilidad, teniendo en cuenta el enfrentamiento con la UCR local. A pesar de esto, se siguen realizando gestiones y la cuestión se definirá sobre el filo del último plazo para la presentación de las alianzas ante la Junta Electoral Municipal, este miércoles.

Justamente dentro del radicalismo local, el presidente del comité, Juan Lucero, y la concejala Natalia Lenci (ver página 7) anunciaron su intención de ser candidatos. También querían el respaldo de JxC, y entonces habrá que ver si reconfiguran sus aspiraciones y acuerdan, o siguen cada uno por su cuenta. Las alternativas serían ir únicamente con el sello de la UCR, armar otra alianza o adherir al oficialismo municipal en Carlos Paz Unido. Y todas las opciones parecen posibles.

Por su parte, Mariana Caserio confirmó que será candidata y sumó respaldos (ver página 4). Por caso, a mediados de abril se presentó el partido Vecinos en Acción por Carlos Paz y anunció su incorporación a Carlos Paz Inteligente.

Por fuera de estos dirigentes dan vuelta algunos otros nombres.

Intentando aprovechar el nivel de adhesión que tiene el liberal Javier Milei, hay quienes buscan conformar una lista de La Libertad Avanza en Villa Carlos Paz. Alejandro Cura suena en este espacio.

En tanto, un rumor que se sostiene en el tiempo ubica al exfuncionario municipal Horacio Gigena como candidato a intendente con un espacio propio. Hay que tener en cuenta que Gigena debió abandonar su cargo en el gobierno de Carlos Paz Unido en 2021 cuando fue denunciado por abuso sexual en una causa que aún no tuvo resolución por parte de la justicia.

Como ocurre en cada elección, también es esperable la aparición a último momento de expresiones políticas espasmódicas que, sin ninguna inserción ni participación en la vida comunitaria, de buenas a primeras presentan una lista de candidatos.

Como sea, la Junta Electoral Municipal determinó que el lunes 8 de mayo a las 12,30 vence el plazo para la presentación de candidatos.

La habitual ‘rosca’ continuará hasta los minutos finales, y el martes siguiente comenzará formalmente la campaña proselitista, ya con todos los candidatos definidos.

Voto electrónico, un manojo de dudas e incertidumbre La Junta Electoral Municipal convocó el pasado 12 de abril a una conferencia de prensa con la idea de despejar las dudas existentes en relación a la implementación del voto electrónico para la elección de intendente del próximo 25 de junio. Estuvieron presentes el presidente Jorge Ferrari, los vocales Walter Carriquiri y Sergio Rodríguez, y la secretaria Verónica Della Siega. ‘Queríamos ilustrar sobre la cuestión del voto electrónico que se va a implementar en Villa Carlos Paz por primera vez, aunque no es experiencia única, ya que ya se hizo en La Falda y Cosquín en la provincia y en Salta a nivel nacional’, arrancó Ferrari. Y confirmó inmediatamente que habrá dos tramos distintos para la elección provincial y la municipal. ‘Cuando tomamos conocimiento de la implementación del sistema, nos contactamos con la Justicia Electoral Provincial y nos recibió la jueza (Marta) Vidal donde nos mostró a grandes rasgos lo que es el voto electrónico’, relató. Indicó que los ciudadanos deberán iniciar su votación ‘por el tramo provincial y después el tramo municipal’, en una misma máquina. Consultado sobre la capacitación de información que es necesaria teniendo en cuenta lo novedoso del sistema en Villa Carlos Paz, Ferrari coincidió con que, ‘el electorado necesita tomar conocimiento’ y que ‘el Juzgado Electoral se había comprometido, previo a la elección, tener máquinas como para que la gente vaya practicando’. ‘Incluso nosotros mismos’, acotó. En este punto, Rodríguez expresó que, ‘una vez que se haga la licitación y quede definida la empresa que se va a encargar del acto eleccionario en la parte tecnológica, habitualmente traen la máquina y la ponen en distintos lugares para que el ciudadano se vaya instruyendo como se utiliza’. Della Siega acotó que el día de los comicios, ‘en la misma mesa, antes que la gente entre, va a haber alguien que les va a enseñar a los ciudadanos en una máquina testigo cómo deben hacer para votar’. ‘Tenemos entendido que serán dos pantallas diferenciadas y separadas para la elección provincial y municipal’, insistió Ferrari. Más allá de la buena voluntad expresada, lo cierto es que la Junta Electoral aportó escasas precisiones, y en ese breve encuentro con los medios el objetivo de despejar las dudas no se logró. Y a dos meses de los comicios la incertidumbre se impone por sobre las certezas. Foto: VillaNos Radio

Nota correspondiente a la edición n° 588 del periódico La Jornada, del 26 de abril de 2023.