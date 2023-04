Fernando Revello apuntó contra el municipio por su política con las entidades barriales: ‘Los vecinalistas estamos para servir no para ser serviles’

Por estos días el gobierno de Villa Carlos Paz difundió de manera muy intensa y como un gran logro el hecho de haber cumplido con la ordenanza que regula los centros vecinales, y que prevé la entrega de subsidios anuales para garantizar su funcionamiento.

El intendente Daniel Gómez Gesteira, junto a diferentes funcionarios, posaron sonrientes para las cámaras. A los dirigentes vecinales, junto con el subsidio, se les entregó una carpeta con el color naranja que identifica a Carlos Paz Unido.

‘Los vecinalistas estamos para servir no para ser serviles’, afirmó Fernando Revello como respuesta a la movida con tinte proselitistas. Y agregó: ‘A simple vista, podría ser una foto más en donde el gobierno municipal cumple una de las tantas obligaciones que tiene para con los centros vecinales y que a raíz de ello hace propaganda de dicho acto. No es mi intención juzgar sobre esto último, pero si hacemos “zoom” a la foto y la analizamos detenidamente, observamos que están allí la mayoría de los centros vecinales levantando una carpetita naranja donde solo falta la insignia Avilés 2023’.

En este punto recordó que, ‘hace unas semanas vimos como el oficialismo se horrorizaba con la invitación al escenario que hacia uno de los centros vecinales del sur a un precandidato a intendente. En aquel momento hice alusión a la hipocresía de este gobierno, lo cual en este acto obligatorio (no se trata de un acto de bondad) de entrega de subsidios, claramente y sin ningún tipo de escrúpulos visibilizan y muestran su hipocresía haciendo política partidaria dentro de los centros vecinales’.

Advirtió, también, que hace unos días ‘la presidenta de uno de los centros vecinales rechazaba el apoyo o donación que le hacia un candidato a intendente, ya que se negaba a hacer política partidaria, pero llamativamente en esta ocasión se presta a cobrar el subsidio levantando la carpetita naranja’.

‘Concluyo entonces que, si esta persona no logra percibir que con ello está haciendo política partidaria, me basta con decir -lo cual no lo creo así- que actúa con una necedad e ingenuidad preocupante.

Es a raíz de todo ello que me pregunto: ¿por qué una cosa esta bien y la otra mal y/o viceversa? ¿Por qué no podríamos levantar la bandera del vecinalismo sin ser oficialistas o responder a uno u otro partido político? ¿Cuál es la obligación de hacerlo? Pero mi mayor interrogante en este momento es si algún presidente de los centros vecinales que se observan en esa foto, se negaría a prestarse a tal imagen, qué es lo que pasaría ante una negativa. ¿Tendrían algún tipo de represalia? Y por otro lado ¿había conformidad absoluta de hacer esa foto con una clara señal de campaña política? Estas y otras tantas preguntas son las que me llevan a pensar en que tiene y debe haber un cambio radical en el manejo y en la concepción de los centros vecinales’, sostuvo el ex presidente del centro vecinal Las Rosas Centro.

Aseguró, en este sentido, que si Emilio Iosa logra ganar las elecciones del 25 de junio ‘se las voy a plantear desde el primer momento’.

‘No puede ser que los centros vecinales dependan del buen o mal humor de un gobernante o de la simpatía del mismo, para recibir lo que por ordenanza les corresponde, sino que deben tener absoluta libertad e independencia en manifestarse a favor o en contra de la gestión del municipio, de manera tal que los centros vecinales sean parte necesaria en el armado y en el debate crítico-político de generar ideas para el desarrollo íntegro de nuestra ciudad’, finalizó.