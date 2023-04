Primero la Gente ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio: ‘Llegamos para quedarnos’

Ante versiones periodísticas que dan cuenta de un desembarco en Hacemos por Córdoba, las autoridades de Primero la Gente difundieron un comunicado ratificando su pertenencia a la coalición Juntos por el Cambio y el apoyo a la candidatura a gobernador de Luis Juez.

El documento, que lleva las firmas de Gastón Dueñas Dabezies (presidente); Alejandro Seco (a/c Secretario); Martín Pereira (Presidente del Consejo Provincial); María del Carmen Páez (Vicepresidenta 1°); Gustavo Olivero (Vicepresidente 2°); y Guillermo Pereira Duarte (Secretario), expresa textualmente:

Las legítimas autoridades en ejercicio de Primero la Gente, en su totalidad, ratificamos nuestra pertenencia irrenunciable a Juntos por el Cambio y el absoluto respaldo y firme compromiso con la candidatura a gobernador de la provincia de Luis Juez.

A través de esta declaración conjunta, los miembros de la Junta Directiva, el Consejo Provincial y demás órganos partidarios, reiteramos nuestra decisión inapelable de permanecer en la coalición que integramos desde 2019, tomada oportunamente mediante los procedimientos establecidos en nuestra carta orgánica tras una manifestación prácticamente unánime, y ratificada en sucesivas ocasiones.

Ante la difusión pública tanto del comunicado personal de un afiliado, invocando un cargo partidario inexistente (secretario general) y en nombre de supuestos dirigentes territoriales que desconocemos y no han formado parte activa de la vida institucional y política de Primero la Gente, como así también de un “acta de reunión extraordinaria de autoridades” falsa, publicada en el día de la fecha, rechazamos enfáticamente dichas expresiones y repudiamos semejante accionar, que sólo exhiben una clara desesperación del oficialismo provincial y fortalecen aún más los principios y valores que fundan nuestra participación en JxC. En ese sentido, hemos resuelto girar los antecedentes del caso al Tribunal de Ética partidario y formulado reserva de iniciar las acciones legales correspondientes, convencidos que estos ataques arteros al que piensa distinto no deben ser tolerados, pues no sólo socavan una sana institucionalidad sino que contribuyen a divorciar aún más a la ciudadanía de su representación política.

Una decisión de carácter estrictamente personal de quien no ha participado durante años de la actividad interna partidaria y abandonado el ejercicio de sus responsabilidades como vocal de la Junta Directiva, arrogándose una representación inorgánica e irreal, deja de ser una opinión libre y respetable cuando va asociada a la falsificación de documentos públicos, al otorgamiento o preservación de algún empleo público menor y al desarrollo de burdas operaciones políticas para dividir a una oposición unida y consolidada frente a las próximas elecciones.

Es lamentable que el reaseguro del peronismo gobernante para la declamada “continuidad del progreso” en Córdoba no descanse en las supuestas virtudes de su modelo propio, sino en la cooptación de un pequeño puñado de intendentes y dirigentes y en la “compra” lisa y llana de disidencias marginales de los partidos políticos que componemos JXC. Reafirmamos, en ese sentido, las declaraciones de Luis Juez durante su visita a Río Cuarto en el día de ayer: “Han fracasado rotundamente las estrategias para dividirnos”; y las palabras de Rodrigo de Loredo en el acto de firma de la alianza provincial de JxC el pasado 14 de abril: “No tenemos precio”.

Primero la Gente nació como una fuerza independiente hace más de dos décadas, en medio de la profunda crisis institucional de fines de 2001 y del grito ciudadano del “que se vayan todos”, buscando erigirse en una herramienta de participación democrática para reconciliar a la sociedad con sus representantes, basada en principios y valores republicanos que siguen inspirando y fundando todas nuestras decisiones, con una visión superadora de la política tradicional y una agenda pública cercana a las necesidades reales de la gente. Esas asignaturas de gestión pendientes todavía pesan con fuerza en la vida de los cordobeses y, en muchos casos, sus efectos nocivos sobre la calidad de vida de nuestras familias se han agravado profundamente.

Hace ya más de 5 años, y por decisión de una abrumadora mayoría, sin renunciar a representar a esa amplia franja de ciudadanos independientes que todavía esperan respuestas duraderas y transparentes y soluciones estructurales por parte de la dirigencia política, decidimos incorporarnos a la coalición de JxC para aportar nuestras mejores ideas y propuestas a la causa común y mayor de contribuir a la alternancia de gobierno en Córdoba, e iniciar desde aquí la transformación de Argentina. En ese marco, ninguna aventura irresponsable o especulación personal mezquina que pretenda desvirtuar en beneficio propio el rumbo decidido y sostenido con total convicción y energía, condicionará en ningún aspecto la pertenencia de nuestra fuerza política a la coalición que representa el verdadero cambio en Córdoba.

Ratificamos también que nuestros valores, convicciones e ideas son irrenunciables e innegociables. ¡En Córdoba hay que cambiar!. Así lo reflejamos en la presentación del programa de gobierno que realizara nuestro Instituto de Políticas Públicas en presencia de la dirigencia al completo de JxC, encabezada por Luis Juez y Rodrigo de Loredo, en octubre pasado, como un aporte calificado a la futura gestión y en el marco del trabajo conjunto de los equipos técnicos de las distintas fuerzas de la coalición, bajo la premisa de “unidad+programa+equipo”.

Porque la educación de calidad está en peligro, porque la infraestructura en educación está en riesgo. Porque los índices de inseguridad son alarmantes, nos roban y nos matan día a día y la protección de los ciudadanos no tiene rumbo en ningún esquema planteado por este gobierno. Porque la pobreza crece sin precedentes a la sombra de un Estado dormido, que no ha sabido o no ha querido combatirla. Porque la salud evidentemente tampoco ha sido una prioridad de quienes nos gobiernan desde hace 24 años, con hospitales públicos que se caen a pedazos y médicos y trabajadores de la salud que tampoco están cuidados.

El cambio en Córdoba es una necesidad por el presente de nuestras familias y por el futuro de nuestros hijos y entendemos que no hay lugar para dobles discursos ni para “negocios” personales. En este camino está Primero la Gente y no habrá operaciones de prensa ni billeteras públicas que nos desvíen un centrímetro de esa dirección.