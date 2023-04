‘Ojalá se presente Avilés… sería épico como Argentina-Francia’, afirmó Iosa tras la foto grupal en el municipio

El médico sanitarista Emilio Iosa lideró este viernes la foto grupal con la que el espacio que se referencia en Juntos por el Cambio pretende ‘dar inicio a la renovación de Villa Carlos Paz y de la provincia’, en alusión a los comicios del próximo 25 de junio.

El encuentro se concretó durante la tarde en los Jardines del Palacio Municipal 16 de Julio y contó con la presencia de dirigentes de diferentes partidos y agrupaciones. Entre ellos los concejales Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierte), Gustavo Molina (Frente Cívico) y Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos), el ex intendente Carlos Felpeto (UCR), los ex presidentes del Concejo de Representantes Walter Gispert (Frente Cívico) y Daniel Velázquez (UCR), la ex legisladora provincial Viviana Massare (PRO) y Daniel Viale (UCR; vocal del tribunal de Cuentas), Noe García Roñoni (presidenta del PRO VCP).

‘La foto frente al municipio colmada de familias carlospacenses de distintas procedencias partidarias, ha sido una muestra cabal de que estamos convencidos que el gobierno de la ciudad tiene que cambiar y de que juntos no le tenemos miedo.

Ojalá se presente Avilés. Sería una contienda épica como lo fue una Argentina-Francia, si se permite la comparación’, dijo Iosa en referencia a la última final del campeonato mundial de fútbol que consagró al equipo nacional. Y explicó: ‘Lo digo desde la dificultad de la epopeya, porque toda la ciudad sabe que tenemos la cancha inclinada. Y eso nos fortalece en la convicción de que no hay espacio para medias tintas’.

‘Vamos a salir casa por casa, vecino a vecino, a disputar el territorio gobernado por el miedo con valentía, a pelearle al apriete con el voto de la libertad que es una conquista de la democracia, a disputar este abandono con propuestas. Los cambios verdaderos necesitan de arrojos verdaderos y profundos, de definiciones fuertes’, remarcó el candidato a intendente.

Y en este sentido envió un claro mensaje: ‘Quien juegue para dividir jugará para Avilés, quien juegue a medias tintas jugará para Avilés, quien se presente como cordero juega para el lobo. Cada familia de esta ciudad tiene que tener claro que esta elección será una final entre el cambio que representamos y la continuidad de 12 años de abandono, que representa el gobierno de Avilés y Carlos Paz Unido’.

Respecto a la posibilidad de que para los comicios municipales pueda conformarse la alianza Juntos por el Cambio, a pesar de las claras diferencias que hay con el sector orgánico de la UCR local (su presidente, Juan Lucero, y la concejala Natalia Lenci, anticiparon su intención de ser candidatos y coincidieron en criticar este armado), nadie aun se anima a descartarlo, teniendo en cuenta las gestiones que se están realizando a nivel provincial con los referentes del PRO, Frente Cívico y la UCR, socios mayoritarios en JxC.

‘Unidad, respeto y cambio’

El concejal Daniel Ribetti compartió en sus redes ‘la imagen de la unidad, del respeto y del cambio’.

‘Del respeto porque no hemos obligado a nadie, no tenemos militancia rentada, solo la alegría de compartir un objetivo común, el de liberar la ciudad de la opresión de este régimen agónico. Gracias a los que asistieron, y para quienes no pudieron, ya tendremos nuevos encuentros para mirarnos a los ojos y compartir el entusiasmo de cambiar juntos esta ciudad’, reflexionó.