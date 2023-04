Invitan a ser parte de la ‘foto grupal para dar inicio a la renovación’ de Villa Carlos Paz

Esta tarde, a las 18 en los jardines municipales, se realizará una ‘foto grupal para dar inicio a la renovación de Villa Carlos Paz y de la provincia’.

La convocatoria fue lanzada bajo el nombre Juntos por el Cambio.

Independientemente de que en los comicios municipales del 25 de junio pueda presentarse con esa denominación, el espacio viene trabajando muy fuerte en una alternativa electoral a los 12 años de gobierno de Carlos Paz Unido.

En este sentido, confluyen en este armado dirigentes de diferentes partidos y organizaciones. Por ejemplo, Emilio Iosa (Carlos Paz Despierta), Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta; concejal), Walter Gispert (Frente Cívico; ex presidente del Concejo de Representantes), Gustavo Molina (Frente Cívico; concejal), Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos; concejal), Rodrigo Serna (Carlos Paz Somos Todos; ex legislador provincial), Carlos Felpeto (UCR; ex intendente), Daniel Viale (UCR; vocal del tribunal de Cuentas), Noe García Roñoni (presidenta del PRO VCP), Viviana Massare (PRO; ex legisladora provincial), Daniel Velázquez (UCR; ex presidente del Concejo de Representantes) y Martín Pereira (Primero la Gente).

‘El cambio es posible y queremos contar con vos’, señala la invitación a participar de la foto.