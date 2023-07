Carlos Paz Despierta lanzó un spot respaldando la candidatura a intendente de Emilio Iosa donde hace referencia a la ‘acusación’ formulada desde el municipio hacia el médico sanitarista por intentar instalar en la agenda política local, provincial y nacional, la gravísima situación que atraviesa nuestro lago San Roque.

Las imágenes tomadas desde un dron muestran el último tramo del río San Antonio, a metros del centro de la ciudad y antes de confluir en el embalse, con sus aguas verdes completamente cubiertas de cianobacterias.

‘¿Terrorista ambiental o nuestro próximo intendente?’, es la pregunta que dispara el posteo.

‘El gobierno dice que soy un terrorista ambiental y que con este tipo de videos espanto al turismo. Pero como médico sanitarista e investigador pienso que es importante que la gente conozca la dimensión real de este problema’, explicó.

Sostuvo, en este sentido, que, ‘la contaminación del lago San Roque no solo pone en riesgo nuestra salud y la de quienes nos visitan, sino que además atenta contra toda la economía de la ciudad. Quienes nos gobiernan hace muchos años han demostrado que no han sabido, no han podido o no han querido solucionarlo’.

Iosa, sentado en el puente Zilli, pidió a los carlospacenses una oportunidad para demostrar que la problemática se puede revertir. Y esa ocasión será dentro de muy poco, el 25 de junio, cuando se realicen las elecciones para renovar autoridades municipales. ‘Agendalo’, invitó.