Saliendo de Villa Carlos Paz presentó el carnet digital y un policía de la Caminera pidió multarlo “por pelotudo”

Fuente: eldoce.tv

Mariano salía de Carlos Paz con destino a Córdoba para asistir a un turno médico. Cuando estaba a punto de empalmar la autopista, un control de la Policía Caminera lo paró y le exigió el carnet de conducir. Al presentar la versión digital del documento, los oficiales argumentaron que no tenía validez.

A partir de ahí comenzó una discusión que aumentó en intensidad cuando uno de los efectivos policiales recibió el audio de un supuesto superior, en el que insultaba al conductor. “Que averigüen en el Tribunal de Faltas si tiene alguna duda. Hacele multa ahora, por pelotudo”, se escuchó en la filmación del hombre que manejaba el auto.

Al escuchar la frase, Mariano se enojó y exigió la identificación de quien lo insultó y de los oficiales que realizaban el control.

Aunque al final no le aplicaron la multa, el conductor expresó su indignación en diálogo con Telenoche. “Estaba yendo a Córdoba por un turno médico y me dejaron un buen rato a la orilla, parado. No me daban explicaciones de si el carnet tenía validez o no“, contó.

“Si vos decís que estaba violando una regla, entendería. Pero ese carnet me habilita a circular”, agregó el automovilista.

También narró que recientemente viajó a Brasil y, al pasar por otras provincias argentinas, exhibió el carnet digital sin problemas. Sin embargo, después del mal trago con la Caminera en Córdoba, de acuerdo a sus palabras, Mariano comprobó que la validez del formato digital del documento rige en todo el país menos en la provincia.

“Al final no me pusieron la multa ni me pasó a buscar nadie. Se dieron cuenta que estaban en falta”, sentenció.

Sancionarán al policía

La directora de Control de Conducta Policial, María Ángeles Paredes, precisó en Arriba Córdoba que el policía en cuestión tiene jerarquía de Oficial Inspector. “Es jefe a cargo de la zona de Circunvalación”, agregó.

“Se remitió todo el sumario administrativo al Tribunal de la Fuerza de Seguridad”, explicó la directora. Y anticipó: “Ya tienen las sanciones previstas dentro de la normativa 10.731, que puede ir desde un apercibimiento hasta una suspensión”.

Sobre el accionar del oficial, Paredes aseguró que se trató de una “conducta totalmente reprochable e inadmisible”. “El personal policial debe trabajar de manera concreta y amable con el ciudadano. De ninguna manera debe ser irrespetuoso o descortés”, insistió. Por último, destacó que el rol de la Policía es “proteger los derechos y la vida del ciudadano”.

Desde la Dirección de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad emitieron un comunicado para informar que hay una investigación en marcha:

“Se inició una investigación para determinar si el accionar del agente de la Policía Caminera denunciado por un conductor a raíz de un hecho ocurrido en un control ubicado sobre la autopista Córdoba-Carlos Paz configura una falta administrativa. La investigación surge a partir de una nota periodística que publica un video donde se puede escuchar un audio entre el agente denunciado y un supuesto superior que expresa un improperio en relación a un conductor dando la orden de multarlo. Por el momento, no se dictaron medidas cautelares”.

En la misma línea, desde la Policía de Córdoba expresaron en un texto: “La Policía de la Provincia de Córdoba informa que en referencia a un video viralizado en las últimas horas, donde efectivos de Policía Caminera realizaron un control preventivo en un puesto caminero de Villa Carlos Paz a un usuario de la vía, la Jefatura de Policía ha ordenado la medida disciplinaria que corresponda a los efectivos involucrados. La misma será instruida por la Dir. Gral. De Control de Conducta Policial y, paralelamente, ha tomado intervención el Tribunal de las Fuerzas de Seguridad que ha iniciado la investigación pertinente”.

Respuesta de Provincia

Tras la polémica, el director general de Prevención de Accidentes de Tránsito, Miguel Rizzotti, señaló en Telenoche que “la licencia digital no es suficiente, solo complementaria del formato físico, no la reemplaza”.

En tanto, en el sitio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se puede ver la ratificación de los dichos del funcionario. “Al decir que es complementaria quiere decir que es necesario presentar la licencia en formato físico”, agregó Rizzotti.