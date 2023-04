Grigioni confirmó su candidatura a intendente de San Antonio: ‘Hace años que vengo trabajando, formándome y capacitándome para este momento’

El actual secretario de Gobierno de la municipalidad de San Antonio de Arredondo, Roberto Grigioni, confirmó con un posteo en sus redes que será candidato a intendente en los comicios a desarrollarse el próximo 25 de junio.

Grigioni encabezará la lista del oficialismo, ante la imposibilidad de que la actual intendenta, Patricia Cicerone, pueda presentarse ya que transita su cuarto período consecutivo como máxima autoridad de la localidad del sur de Punilla.

‘Confirmo mi candidatura a Intendente de San Antonio de Arredondo. A raíz de la publicación en medios locales, y adelantándome a lo que va a ocurrir en unos días, en el sentido de presentarles al equipo que me va a acompañar, es que quiero dejarles esta gran noticia, que me honra, me da mucho orgullo y responsabilidad.

La designación no es al azar: Hace años que vengo trabajando, formándome y capacitándome para este momento. Siempre soñé con este presente. Esto representa para mí la consagración como político que ha iniciado la militancia desde las bases, movilizado por convicciones y con el deseo de ver progresar a nuestra localidad’, señaló Grigioni. Y agregó: ‘Es por eso que he llegado a este momento con la convicción de sentirme preparado para asumir los desafíos que se presenten, con continuidad de aquello que se hizo bien, con la impronta de trabajo que me caracteriza y con ideas nuevas que iremos presentando’.

‘No estoy solo. Me acompaña un equipo de mujeres y hombres con capacidad y experiencia. También referentes de mi espacio y de otros que coinciden con nuestra propuesta, que son un ejemplo de madurez política. Me respaldan instituciones y vecinos que están esperando este momento para visibilizar el cambio y progreso que buscamos.

Cuando llegue esa instancia, sepan que pediré licencia en mi cargo, para abocarme como se debe a las tareas propias de una campaña electoral.

Mientras tanto sigo en mis funciones, respetuoso y agradecido del lugar que ocupo como secretario de Gobierno, atento a las demandas y necesidades que se nos presenten’, expresó.