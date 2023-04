‘Se siente todopoderoso y solo es alguien que se cree las mentiras que el mismo se inventa’, afirmó la ex esposa de Curvino

Paola Villani, ex esposa del actual defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, ofreció una entrevista a Bambacoop donde relató todo tipo de situaciones que define como violencia y malos tratos. Confirmó, asimismo, que le había realizado una denuncia por violencia de género antes de la elección de 2021.

‘Yo me entero de que él va a ser candidato a defensor del Pueblo porque a través de mis hijos, me pide que levante la denuncia por ese motivo…

Me dije ¿Defensor del pueblo? él estaba con una denuncia por violencia familiar que yo le había hecho en noviembre del 2020, la jueza había dictaminado restricción y que se fuera del hogar que compartíamos y ahí me pregunté: ¿Cómo puede ser que alguien que tiene una denuncia por violencia familiar pueda postularse a un cargo que justamente es defender los derechos de los ciudadanos? para mí fue como que no entraba en la ecuación y siempre me pregunte ¿Quién observa esto? ¿Quién otorga el permiso para poder ser candidato o no? Porque si vos vas a un supermercado a buscar trabajo, por ejemplo, lo primero que te piden es el certificado de buena conducta, para ser cajero. ¿Para ser defensor del Pueblo no te piden nada? ¿Nadie averigua los antecedentes?’, se preguntó.

Villani y Curvino tienen cuatro hijos en común, y compartieron, además, el inicio del hoy defensor del Pueblo en la política, cuando se presentaba como alternativa a Carlos Paz Unido con el partido Desarrollo y Transparencia. De hecho, Villani fue candidata a concejala en las elecciones municipales de 2011 en la lista que lideraba Curvino como postulante a la intendencia.

‘Cuando nos metimos en política con Curvino nuestras convicciones eran ayudar a la gente, yo conocí a ese Víctor Curvino que lo único que quería era ayudar a la gente; hoy en día no veo eso, todo lo contrario. Me parece que también tiene que ver con la denuncia que tiene él y es como que lo están manipulando “no hagas nada en contra nuestro o juego la carta que vos tenés una denuncia” y lo que está en juego es toda la población; no las cuestiones personales o de amistades’, dijo. Y especuló que es el mismo gobierno municipal el que sabe de esta denuncia.

Varios años después, Villani se decide a contar su historia. El proceso incluyó la ayuda de profesionales y el asesoramiento de una abogada con perspectiva de género

‘Alguien de afuera y con conocimientos me ayuda a ver que lo que estaba pasando no era lo normal; y todas las mujeres tienen que saber que no es lo normal, que no es normal que te falten el respeto, no hace falta que te peguen una trompada, o que te saquen un diente para que sea violencia, pero el tratarte de reventada, de loca de mierda, que te escupan en la cara mientras estás durmiendo también es una agresión’, indicó.

Durante la extensa entrevista Villani relató diferentes situaciones sufridas, y sentenció: ‘se siente todopoderoso y solo es alguien que se cree las mentiras que él mismo se inventa; y yo tengo ahora todas las pruebas para mostrar que este señor es un mentiroso y un manipulador’.

La entrevista completa