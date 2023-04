Iosa: ‘Nosotros somos el cambio para Villa Carlos Paz mientras que Avilés es la continuidad del abandono’

Este miércoles por la noche, en el local del Frente Cívico ubicado en San Martín y Tucumán, diferentes espacios y partidos políticos integrantes de Juntos por el Cambio mantuvieron una importante reunión de cara a los comicios municipales y provinciales del 25 de junio.

El principal objetivo del encuentro fue profundizar la conformación de la coalición en Villa Carlos Paz con miras a la presentación de una lista de unidad a nivel local que pueda ser competitiva en términos electorales.

Estuvieron presentes, entre otros, Emilio Iosa (Carlos Paz Despierta), Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta; concejal), Walter Gispert (Frente Cívico; ex presidente del Concejo de Representantes), Gustavo Molina (Frente Cívico; concejal), Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos; concejal), Rodrigo Serna (Carlos Paz Somos Todos; ex legislador provincial), Carlos Felpeto (UCR; ex intendente), Daniel Viale (UCR; vocal del tribunal de Cuentas), Noe García Roñoni (presidenta del PRO VCP), Viviana Massare (PRO; ex legisladora provincial), Daniel Velázquez (UCR; ex presidente del Concejo de Representantes) y Martín Pereira (Primero la Gente).

Aunque la cuestión de las postulaciones aún no está resuelta de manera definitiva, quien se perfila para encabezar la propuesta del espacio como candidato a intendente, Emilio Iosa, se despachó tras el encuentro con un decálogo de fuertes declaraciones donde respondió críticas y ‘atendió’ tanto al exintendente y casi seguro candidato de Carlos Paz Unido, Esteban Avilés, como a los radicales Natalia Lenci (concejala) y Juan Lucero (presidente de la UCR local) que, por separado, también se presentan como opciones dentro de Juntos por el Cambio.

1) La única verdad tras esta foto es que somos el cambio para Villa Carlos Paz mientras que Avilés es la continuidad del abandono.

2) No soy, no fui y no seré kirchnerista. Aunque respeto, escucho y exijo a todos los espacios un compromiso por el lago. Avilés intenta esquivar la discusión política instalando mentiras, porque no puede justificar con argumentos el desastre de los últimos doce años de Carlos Paz Unido.

3) Son épocas de definiciones y hay radicales en Villa Carlos Paz que tienen que decidir si van a trabajar para Schiaretti o para la fórmula Juez De Loredo. No se puede estar montado en dos caballos al mismo tiempo.

4) Hay medios y periodistas que perdieron la libertad de prensa en la ciudad y eso le hace daño a la democracia. No se puede estar guionando la mentira a pedido de un dirigente que es funcionario peronista, que gobierna la ciudad por WhatsApp y que confunde monarquía con democracia.

5) La única y verdadera empleada de la cooperativa ya se lanzó caprichosamente y en soledad, sin permiso de las otras fuerzas que componen el frente provincial de Juntos por el cambio. Pareciera trabajar para el gobierno y su urgencia no es política sino económica, porque no puede repetir su mandato.

6) No se puede pretender gobernar la ciudad y ser proveedor de luminarias del municipio al mismo tiempo. Mucho menos presidir el radicalismo local y operar para la ruptura de la fórmula que acompañará a Juez y De Loredo en la ciudad. O se está con el funcionario peronista de la continuidad o se está con quienes estamos trabajando por un cambio real en la política carlospacense.

7) Carlos Paz Despierta trabajará para la unidad de los que quieren un cambio verdadero en Villa Carlos Paz. A los cambios verdaderos hay que apoyarlos, aguantarlos y sostenerlos. Nunca nos justaron los slogans vacíos. Si vamos a cambiar, pues entonces, cambiemos de verdad.

8) No venimos a imponer nada a ningún espacio y menos a una coalición. Quien quiera formar parte de este frente tiene la puerta abierta para proponer su candidatura. Sólo tienen que dejar de jugar a dos puntas frente a un contexto en el que habrá que elegir la continuidad o el cambio. La continuidad en Villa Carlos Paz se llama Carlos Paz Unido y huele rancio igual que el lago.

9) La ciudad necesitaba y pedía un gesto político de grandeza y de madurez democrática. Pienso que lo hemos dado en conjunto. Todos cedimos y sacrificamos algo para la unidad. Ahora hay que salir casa por casa y estar a la altura de la ciudad que queremos para nuestros hijos y nietos, tras doce años de desidia, inoperancia, cuasi tiranía y abandono.

10) Carlos Paz no tiene margen para candidaturas testimoniales o especulaciones mezquinas. La ciudad se está pudriendo igual que el lago. Sólo podemos salir de esta situación con profesionalismo, planificación estratégica y mucho pero mucho trabajo. El 25 de junio nos jugamos el mañana de nuestros seres queridos.