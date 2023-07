Marcelo Iriarte: “Hay una persecución a los Centros Vecinales que no piensan igual que el gobierno”

Fuente: VillaNos Radio

El gobierno de Carlos Paz Unido busca sancionar a las autoridades del Centro Vecinal de barrio Villa del Río acusándolos de proselitismo. Sucede que en las fiestas patronales desarrolladas en el barrio el 17, 18 y 19 de marzo el líder de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa, fue invitado al escenario en calidad de colaborador del evento.

“Nosotros vamos a participar de un gobierno en donde el vecinalismo esté presente y forme parte del poder político que tome las decisiones para los barrios. No queremos darles un espacio menor, no queremos tenerlos mendigando. No queremos tenerlos apretados si nos votan o no nos votan. Ese es mi compromiso como candidato”, dijo Iosa en el evento y esto fue lo que desató el enojo del oficialismo.

A través de una furibunda nota que lleva la firma del coordinador de Políticas Vecinales, Facundo Ábrigo, se le advierte al centro vecinal que de acuerdo a la ordenanza 6009 debe “abstenerse de organizar, o realizar manifestaciones o utilizar su nombre con fines partidarios”. En tono amenazante el texto recuerda, además, que el espacio donde funciona la sede del centro vecinal “fue otorgado en calidad de préstamo”, siendo su propietario el municipio.

Para Marcelo Iriarte, dirigente del Centro Vecinal, la nota se trata de un acto de “persecución” y dijo que no es la primera vez que pasa. Recordó que en pandemia, cuando se encontraba activo el grupo “Cuarentena Solidaria” -que recolectaba alimentos para entregar a lxs vecinxs mientras estaba vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio-, el gobierno municipal denunció el accionar solidario puesto que de esa movida participaban también referentes de diferentes espacios partidarios.

“En ese momento recibí un llamado de Facundo Ábrigo diciéndome ‘¿de qué lado estás?’. Hoy recordaba todo esto y la respuesta me la dio mi señora al decirme: ‘vos le dijiste que estás del lado de la gente’. Eso fue lo que siempre hicimos”, expresó en diálogo con VillaNos Radio.

El vecinalista destacó que en todas las ediciones de las Fiestas Patronales en homenaje a la Madre Tránsito de Cabanillas se ha invitado a las personas colaboradoras a subir al escenario. “De hecho, en su momento lo hizo también (Daniel Gómez) Gesteira cuando fue candidato, lo hizo (Esteban) Avilés, lo hizo (Darío) Zeino. Puedo nombrar a un montón de funcionarios que han pasado como colaboradores. También lo hacen los veteranos de Malvinas. Lo hacen la gente de los scouts. Es decir: a toda persona que colabora le damos la posibilidad de que se exprese. Nosotros no nos podemos hacer responsables de los chicos de Iosa. Cada uno se tiene que hacer responsable de lo que dice y de lo que hace. En ningún momento hicimos proselitismo político. No sabemos de qué se nos acusa”, enfatizó el dirigente.

En este sentido precisó que el director de Cultura del municipio, Daniel Grana, también estuvo participando del evento. “Fue, subió al escenario. Dijo lo que tenía para decir y también le agradecimos, como lo hicimos siempre”, remarcó Iriarte.

Consideró que la persecución ya es personal y como ejemplo citó cuando fue detenido por la policía en enero de este año al estar acompañando el reclamo de los vendedores de pastelitos en Playas de Oro.

La coordinación de Políticas Vecinales emplazó al Centro Vecinal a hacer su descargo sobre lo sucedido. En la misiva, las autoridades de Villa del Río piden ser respetadas y no se las persiga.

“El sur siempre ha tenido una dirigencia vecinal muy fuerte. He mamado toda la dirigencia vecinal tan fuerte tan intensa. Creo que hay una persecución hacia los Centros Vecinales que no piensan de la misma manera que el gobierno. He estado muchas veces de acuerdo con este gobierno; pero las veces que no estuve de acuerdo, también se lo dije. Ya no hay más discusión. Acá se está imponiendo. Y esto lo digo a título personal: cuando a mí me quieren imponer algo que yo creo que no es correcto, no lo van a hacer. Tiene que haber diálogo, tiene que haber otras formas para resolver las cosas”, dijo.

Y remarcó: “Nosotros tenemos una posición firme. Lo que hemos hecho fue trabajar y nada más. No hemos hecho ningún proselitismo político. Nos duele mucho esto que está pasando, porque amamos lo que hacemos. Agradecemos a la gente que nos está apoyando en este momento y que nos alienta a seguir. Sepan que la bandera de Villa del Río la queremos poner bien arriba y no dejar que cualquier la trapee para abajo”.