Del centro vecinal Villa del Río al municipio: ‘Exigimos el mayor de los respetos y que no se nos persiga, ni presione, ni amenace’

Una polémica que sólo se entiende desde la preocupación del oficialismo de cara a los próximos comicios del 25 de junio involucra al centro vecinal Villa del Río.

Sucede que durante las fiestas patronales que se desarrollaron los pasados 17, 18 y 19 de marzo, el referente de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa, fue invitado al escenario en calidad de colaborador del evento.

‘Nosotros vamos a participar de un gobierno en donde el vecinalismo esté presente y forme parte del poder político que tome las decisiones para los barrios. No queremos darles un espacio menor, no queremos tenerlos mendigando. No queremos tenerlos apretados si nos votan o no nos votan. Ese es mi compromiso como candidato’, afirmó, y sus palabras repercutieron con fuerza en el gobierno de Carlos Paz Unido.

A partir de ese momento se armó una operación mediática acusando a Iosa de haber llevado la política partidaria en los centros vecinales. Pero no quedó allí, ya que el coordinador de Políticas Vecinales, Facundo Abrigo, envió una nota advirtiendo al centro vecinal que, de acuerdo a la ordenanza que regula su funcionamiento, debe ‘abstenerse de organizar, o realizar manifestaciones o utilizar su nombre con fines partidarios’.

En tono amenazante el texto recuerda, además, que el espacio donde funciona la sede del centro vecinal ‘fue otorgado en calidad de préstamo’ siendo su propietario el municipio.

Abrigo cita sendas notas publicadas en Bambacoop y La Jornada Web (los únicos medios que se hicieron eco de la intervención de Iosa) para afirmar que, ‘se habrían utilizado recursos municipales (…) para la realización de un evento político-partidario’. Y emplaza al centro vecinal a que ejerza ‘su derecho a defensa’.

Hay que decir, en este punto, que resulta a todas luces cínico que la autodenominada ‘Gestión Comunitaria’ que ha hecho un culto de la utilización política-partidaria de los centros vecinales, se muestre escandalizada por las palabras de un dirigente de otro espacio.

‘Grande fue nuestra sorpresa al recibir de parte de la Municipalidad de Villa Carlos Paz una notificación que nos pide explicaciones por nuestro supuesto proceder al realizar un evento según su visión político-partidario. Ya que esperábamos de su parte un reconocimiento por trabajar con ahínco ad honorem por lo cultural y social y por acompañar durante más de diez años al municipio en diferentes actividades’, expresó la comisión directiva del centro vecinal en la respuesta. Justamente en el descargo se hizo especial hincapié en las múltiples actividades y el aporte cultural y social que lleva adelante la institución desde hace años ayudando y conteniendo a los habitantes del barrio del sur de la ciudad.

En cuanto a la fiesta patronal, explicaron que, ‘históricamente’ se realiza un reconocimiento a los colaboradores, ‘cómo deben recordarlo los diferentes funcionarios que pasaron por nuestras fiestas patronales, tenemos registro también de eso’.

Citaron, por caso que ‘entre los pocos funcionarios presentes’ en la última edición ‘se encontraba el Sr Daniel Grana (director de Cultura) a quien le agradecimos públicamente su presencia y la colaboración del municipio con el sonido y el rodante y al quien también nuestro presentador le cedió la palabra’.

En ese contexto se dio la intervención de Iosa, invitado al escenario por quien oficiaba de presentador, Marcelo Iriarte, ‘con el único fin de agradecer por su colaboración’.

Por si hiciera falta, aclararon que el dirigente de CPD ‘colaboró para la realización del evento con dinero en efectivo, pintura y viáticos de los artistas plásticos que participaron’ y que, ‘por decisión propia dirigió algunas palabras al público presente’.

‘Ante todo lo expresado queda clara nuestra forma de trabajo en el vecinalismo, lo cultural y social y negamos expresamente haber realizado proselitismo partidario, no sabemos a qué se refieren con esos términos, ni en qué momento de nuestras fiestas patronales realizamos estas supuestas acciones. No somos responsables en ninguna medida de los dichos del señor Emilio Iosa ni de las publicaciones al respecto que realizaron los medios y con respecto a estos dichos y publicaciones corren por cuenta de quién las expresó, de quién las interpretó y de quién las realizó. Nosotros como institución somos totalmente ajenos a esta cuestión’, enfatizaron.

Por último, dejaron aún más clara su postura con un mensaje directo al coordinador de Políticas Vecinales, Facundo Abrigo: ‘le pedimos y exigimos el mayor de los respetos por nuestra institución y por las personas que trabajan por el bien común, que no se nos persiga, ni presione, ni amenace. Seguiremos trabajando por el vecino que es el único beneficiario’.