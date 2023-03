Para el ministro de Educación, el paro por 48 horas dispuesto por los docentes ‘ha sido una exageración’

Fuente: Cba24n

El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, reconoció que lo sorprendió el rechazo de la oferta hecha a los docentes nucleados en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el paro por 48 horas dispuesto por los maestros.

“Primero nos preocupa la intensidad de parar por 48 horas porque para expresar el desacuerdo se podría haber hecho con un paro más moderado, y evitar asociar estas 48 horas a un fin de semana largo, y el lapso de interrupción de contacto pedagógico entre el docente y los alumnos que perjudica a los chicos”dijo el funcionario a Radio Universidad.

Y agregó: “Nos sorprende que siendo una propuesta mejor de la que se ha firmado, las mismas personas, a nivel nacional y que muchos gremios provinciales han firmado en provincias similares a Córdoba, no encontremos una posibilidad de acuerdo. Eso sí nos sorprende y nos preocupa”, indicó.

En esa línea, el ministro sostuvo que “cuando uno piensa que en la escuela, sobre todo en la escuela pública, donde asisten niños, niñas y jóvenes que pertenecen a familias que están igual o peor que los docentes, la verdad que creo que ha sido una exageración lo de las 48 horas”, remarcó.

No obstante, Grahovac sostuvo que desde el Gobierno provincial se va a mantener la instancia de diálogo. “De hecho expresamos esta voluntad pagando este viernes, el tercer día que no va a haber clases por el feriado nacional, el 10% del mes de febrero porque también no nos parece que sea algo lógico que muchas familias que están cobrando lo mismo que en el mes de enero, no perciban este dinero que les ayude a paliar en algo la tremenda inflación que existe y que obviamente los perjudica”, dijo.

Al mismo tiempo, subrayó que el pago es “un gesto, una demostración de que nos interesa encontrar una salida y de mantener el diálogo, cosa que haremos inmediatamente después del paro.

¿Puede haber una propuesta superadora?

Al ser consultado al respecto, Grahovac afirmó que “vamos a seguir buceando en qué otro tipo de gastos se pueden hace algún tipo de reasignación de partidas”, aunque sostuvo que “es muy difícil porque la combinación de alta inflación por un lado e ingreso en un proceso de recesión económico por el otro, limita la capacidad cualquier estado, no sólo del estado de Córdoba, el Nacional, los municipios, el resto de las provincias, estamos viendo reducidos nuestros ingresos y si a eso le sumamos que tampoco se nos pagan las deudas que se tienen, por ejemoplo con la Caja de Jubilaciones de la Provincia donde nosotros tenemos que poner los recursos de Rentas Generales para pagar los salarios de los jubilados que deberían estar pagando la Nación, y se hace complicado”, indicó el ministro.

“Vamos a tratar de hacer algún tipo de nueva negociación y mantener el diálogo, pero si no hay una comprensión de la situación de la otra parte, va a ser difícil”, remarcó Grahovac.

Críticas a los docentes autoconvocados

El funcionario provincial indicó que los conflictos “se tienen que resolver a través de instituciones -en alusión a los autoconvocados que intentaron montar una carpa blanca-. Sigo creyendo que la democracias necesitan representación y mediación, porque esta sensación de la multitud que ahora a través de la opinón a través de una red social, un tuit, de lo que sea, da como un empoderamiento individual de las personas, la verdad lo que hace es quitar capacidad de asociación y racionalidad, y eso es perligroso para la vida en democracia, para las representaciones y creo que eso es parte de lo que está ocurriendo hoy y dificulta el proceso de diálogo”, sostuvo.

Al respecto, Grahovac dijo que “tenemos que encontrar cómo recuperar canales de representación y esto es un esfuerzo que va a tener que hacer el gremio, no solamente nosotros, sobre todo el gremio”

Cuando le preguntaron si descontar los días de paro a los docentes que se adhieren a la medida ayuda o entorpece las negociaciones, contestó:” no lo sé, pero eso nunca lo pusimos en la mesa de discusión”

Por último, el ministro indicó que “no se pueden tomar decisiones perjudicando a terceros y creer de que esto no tiene consecuencias. Hay que asumir responsabilidades cuando uno toma decisiones”.