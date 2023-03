Villa Carlos Paz: proponen habilitar la recarga de la tarjeta del transporte urbano a través de medios de pago electrónicos o virtuales

El concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente), presentó un proyecto de ordenanza para avanzar con la implementación de una alternativa que permita la recarga de la tarjeta electrónica utilizada en la actualidad en el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros a través de sistemas o medios de pago electrónicos – virtuales.

“La idea es facilitar la vida cotidiana del vecino brindándole la posibilidad de recargar la tarjeta desde su casa, desde su computadora o celular, con diversos medios de pago, como sucede con la tarjeta SUBE utilizada fundamentalmente en Capital y provincia de Buenos Aires, que ya dispone de medios de recarga a través de billeteras virtuales y homebanking; brindándole así al vecino una nueva posibilidad que se suma al sistema de recarga en puntos físicos existente hoy, que seguirá vigente”, explicó Quaranta.

El proyecto sostiene, entre otros argumentos, “la adecuación de la prestación de los servicios públicos a los avances tecnológicos debe pensarse en función de facilitar al usuario la resolución de una situación con distintos medios siempre que ello sea posible y, en este caso, no parece haber obstáculos que lo impidan.”

“Desde Carlos Paz Inteligente siempre hemos tenido una agenda de innovación, pensando en cuáles pueden ser los instrumentos tecnológicos disponibles que puedan ponerse al servicio de las personas y, de este modo, construir una ciudad que no entorpezca más sus vidas y su tiempo, sino que le ofrezca alternativas que faciliten su pleno desarrollo. Hoy no hay banco que no tenga una billetera virtual, así como también existen otras billeteras virtuales no bancarias, lo importante en todos los casos es que adaptemos los servicios públicos a esta realidad que llegó para quedarse y que en muchos aspectos nos facilita la vida”, reforzó Quaranta.

De ser aprobado, la propuesta plantea que el sistema deberá estar operando en un plazo no mayor a 60 días hábiles.