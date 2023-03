Muertes en el Neonatal: dos nuevas imputadas y dos personas bajo sospecha

Fuente: Cba24n

El fiscal Raúl Garzón, quien investiga la muerte de bebés recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal, imputó a dos personas más por lo ocurrido en ese centro de salud y convocó a declarar, en calidad de sospechosos, a otras dos.

“La fiscalía en los últimos minutos ha firmado la imputación de la ex subdirectora médica (Claudia) Ringelheim del hospital Neonatal, a quien se le atribuyen los delitos de omisión de los deberes de funcionaria pública . También ha quedado imputada por el mismo delito la jefa de Enfermeras, la señora Alicia Ariza”, explicó el abogado querellante Carlos Nayi.

En declaraciones a Radio Universidad, el letrado agregó que “dos personas han sido convocadas (por la fiscalía) en calidad de sospechosas: el ex director de Hospitales, que depende del ministerio de Salud, (Esteban Ruffin)” y la ex directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, Marcela Yanover.

Paradójicamente, Ruffin había sido designado provisoriamente como director del Neonatal, cuando Liliana Asís y Ringelheim fueron apartadas de la cúpula del centro médico por el escándalo desatado en agosto de 2022, tras el conocimiento de las muertes y el ocultamiento por parte del ministerio de Salud.

La querella insiste en que deben ampliarse las imputaciones “respecto a personas que conocieron los hechos que estaban aconteciendo y que le costaron la vida a cinco neonatos e impactaron gravemente en ocho que sobrevivieron”, dijo Nayi.

Cabe señalar que ya son nueve los imputados bajo proceso, con distintas calificaciones legales , dos las detenidas, la enfermera Brenda Agüero y la ex directora del hospital, Asís, y además hay dos más personas en calidad de sospechosas.

Se encuentran imputados las mencionadas Agüero y Asís, el ex ministro de Salud, Diego Cardozo, el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal, el vicedirector de Gestión Hospitalaria del Hospital Neonatal, Alejandro Escudero Salama, la jefa de Neonatología, Martha Gómez Flores y la directora de esa área Adriana Morales. A ellos se les suma ahora la ex subdirectora médica Ringelheim y la jefa de Enfermeras, Ariza.

Además, se agregan dos nuevos sospechosos, el ex director de Hospitales, Ruffin y Yanover, la ex directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud. No se descartan más imputaciones y/o detenciones.