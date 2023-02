Denuncian falta de avances en la investigación por presuntos hechos de violencia contra residentes de un geriátrico en Villa del Lago 

Fuente: VillaNos Radio

En septiembre de 2020 María Cristal Melussi denunció a los responsables del geriátrico Hogar Nuevo Amanecer de Villa del Lago por ejercer violencia contra sus residentes. La mujer, extrabajadora del lugar, decidió radicar la denuncia que recayó en la Fiscalía Número 3, a cargo de Jorgelina Gómez. A más de dos años de estos hechos, Melussi expresó públicamente que la causa está parada. “Pedí hablar con la fiscal, pero su secretaria me atendía y luego me cortaba. Me decía que la denuncia no estaba en fiscalía, siendo que desde la Unidad Judicial me decían que sí estaba en la Fiscalía. Nunca me pasaron ningún tipo de información”, dijo en diálogo con VillaNos Radio.

La mujer recordó que ella alquilaba una habitación en el mismo lugar de funcionamiento de la residencia para adultos y fue en ese contexto que encontró “a una abuela toda golpeada”. “Ella (en alusión a la dueña del lugar) pretendía que esa abuela le firmara un poder para cobrar la jubilación. Como la abuela no la quiso firmar, la subió a un auto y la golpeó”, denunció Melussi y remarcó que su habitación estaba justo al lado de la presunta víctima.

“Yo denuncié eso y obviamente su respuesta fue echarme y se quedaron con todas mis cosas. Me amenazaron diciendo que si yo no dejaba de decir lo que había pasado, ella jamás me devolvería mis cosas”, recordó y dijo que al día de hoy “el lugar sigue funcionando”.

La denunciante dijo que también solicitó la intervención del municipio y de la Defensoría del Pueblo y que la respuesta fue nula. “Me dijeron que nadie puede hacer nada. Yo tengo el concepto de que hasta que alguien no muera, no se van a mover”, advirtió.