Anuncian documental sobre McCartney que indaga en su vida después de The Beatles

Fuente: Télam

Paul McCartney y su vida después de la ruptura The Beatles será abordada en el nuevo documental “Man On The Run”, que contará con dirección del reconocido cineasta Morgan Neville.

La película se basará en “un acceso sin precedentes a un archivo nunca antes visto de los videos y fotos caseros de Paul y Linda, así como nuevas entrevistas”, para narrar el tiempo entre la disolución de la banda de Liverpool y el surgimiento de Wings en los años 70.

Según un comunicado de prensa, “Man On The Run” servirá como “el documento definitivo del surgimiento de Paul de la disolución de la banda más grande del mundo y su creación triunfal de una segunda década de hitos musicales: un tramo brillante y prolífico”.

“Como un obsesivo de toda la vida de todas las cosas de McCartney, siempre sentí que la década de 1970 fue la gran parte menos examinada de su historia”, dijo en un texto Neville, cuyo filme “20 Feet from Stardom” obtuvo el Premio Oscar a la Mejor Película Documental en 2014, y un Premio Grammy a la Mejor Película Musical.

“Estoy encantado de tener la oportunidad de explorar y reevaluar este momento crucial en la vida y obra de un gran artista”, agregó el director

“Era demasiado joven para comprar discos de los Beatles cuando salieron, pero podía comprar discos de Wings y me encantaban. Para mí, la historia de lo que le sucedió a Paul McCartney a raíz de The Beatles cuando tuvo que redescubrirse a sí mismo es la historia que nunca se ha contado”, dijo el director al anunciar el proyecto.

“Cuando Universal me llamó por esto, me tomó unos tres segundos decir que tenía que hacer esto -siguió-. Es el tipo de cosas para las que creo que he estado entrenando desde que tenía 10 años”.

Neville tendrá acceso a videos caseros y fotos nunca antes vistos de los archivos de la familia McCartney. El material de archivo se combinará con nuevas entrevistas, para repasar distintos momentos de la etapa solista de Paul, especialmente con Wings.

El título provisorio, “Man On The Run”, remite al título de su disco, “Band On The Run”, y también hace alusión a los primeros años de Paul en solitario con la ayuda de su pareja Linda McCartney para la conformación de Wings.

El documental es financiado por MPL & Polygram Entertainment y presentado y producido por MPL, Polygram Entertainment y Neville’s Tremolo Productions. La película tiene como productores a Michele Anthony, David Blackman, Neville, Caitrin Rogers y Scott Rodger y Ben Chappell de MPL.

“En el fondo, esta es la historia del amor perdurable de Linda y Paul y un artista que encuentra su propia voz después de estar en el grupo musical más histórico de la historia”, dijo Anthony.

“Nuestra película rastrea uno de los períodos más increíblemente creativos de la vida de Paul quien continúa impactando a las personas y la cultura en todos los rincones del mundo. Nos sentimos honrados de presentar esta historia con un acceso sin precedentes a un tesoro de material del archivo personal de Paul y Linda”, concluyó la productora.