El 2 de febrero se celebra ‘Día Mundial de los Humedales’ y, en Villa Carlos Paz, volvieron a lanzar un llamado para salvar a El Pantanillo.

Definidos como los ecosistemas “más diversos, valiosos y productivos de nuestro planeta”, porque capturan y almacenan carbono, purifican el agua dulce, los humedales son el hogar del 40% de la biodiversidad del planeta, brindan el soporte para los medios de vida de muchas comunidades y ayudan a reducir los impactos del cambio climático.

A pesar de esta evidente importancia, más del 35% de los humedales del mundo desaparecieron en los últimos 50 años, advirtieron en un comunicado difundido desde la fundación Wetlands International LAC.

En nuestra ciudad, desde la ex FUNEAT (Fundación Educación, Ambiente y Trabajo) y hasta la actual EAyT (Educación, Ambiente y Trabajo) se viene desarrollando una incansable tarea de concientización para el rescate y la remediación del humedal ubicado en barrio Colinas (Roma e Intendente Grimberg). Sin embargo, el municipio gobernado por la coalición Carlos Paz Unido desde hace más de 10 años, no sólo no escucha este pedido si no que contribuye directamente con su deterioro, todo agravado por el hecho de que El Pantanillo limita con tres escuelas públicas a las que asisten centenares de niños y jóvenes.

‘Una y otra vez, todos los 2 de febrero y en la celebración del Día Mundial de los Humedales nos involucramos en los eventos de la Convención Ramsar de Humedales como compromiso en defensa de los mismos. Desde El arroyo el Sauce o Los Sauces – El Pantanillo, al Arroyo Las Catitas, que conforman la cuenca del Arroyo Los Chorrillos, uno de los cuatro afluentes del Embalse del Dique San Roque. Hay muchos otros humedales en el nuevo territorio oeste de la ciudad que fue anexado en la ampliación del ejido. Quizás se los catalogue de insignificantes, pero no lo son.

Comparados con los humedales de todo el mundo, que son más de 2200, son pequeños, pero tienen una importancia como bienes ambientales y los servicios que prestan al ecosistema próximo donde vivimos’, explicó Juan Carlos Paesani, referente de la ONG. Y advirtió: ‘Hemos dejado plasmados testimonios desde hace muchísimo tiempo en nuestro sitio institucional’.

En este 2023, la Convención Ramsar incorporó a su cronograma mundial el evento impulsado por EAyT que busca movilizar al gobierno municipal de Villa Carlos Paz para la restauración de El Pantanillo.

‘La convención escucha, el gobierno de Villa Carlos Paz, no’, resumió Paesani.

‘Desde hace muchos años, venimos registrando eventos y actividades para el día Mundial de los Humedales para la ciudad de Villa Carlos Paz, con su humedal El Pantanillo y los pequeños humedales serranos del oeste de la ciudad. Sin embargo, los gobiernos municipales que fueron sucediéndose, sin solución de continuidad lo único que han producido son impactos altamente negativos. Presentamos en distintas oportunidades proyectos de ordenanzas para la protección y remediación a sabiendas que muchos de esos impactos son irreversibles. (…) Una vez más durante el año 2023 y teniendo en cuenta el Lema, vamos a movilizar a la ciudadanía y sus organizaciones para que realmente logremos un principio de restauración, ante la desidia gubernamental. Anhelamos que los funcionarios del gobierno municipal de Villa Carlos Paz, revean sus posturas y adhieran a las propuestas de la Convención Ramsar de Humedales’, expresa la reseña del evento.

Rechazo en el Concejo de Representantes

Diversas iniciativas a nivel legislativo se presentaron en los últimos años en relación a El Pantanillo.

La última propuesta se ingresó en enero pasado, luego de que los concejales Gustavo Molina (Frente Cívico-Capaz) y Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) recorrieran el lugar y constataran el gravísimo estado. La iniciativa pretendía que El Pantanillo sea declarado ‘Zona de Desastre Ambiental’ para activar acciones que permitan iniciar su inmediata remediación. Sin embargo, el bloque oficialista decidió rechazarla.

La postura no hizo más que evidenciar el permanente doble discurso del gobierno de Carlos Paz Unido que, por un lado, s epresente como ‘defensor del medio ambiente’ y, por otro, se niega a concretar acciones de protección y remediación al humedal El Pantanillo.