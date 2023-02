CPI pide informes sobre falta de mantenimiento de espacios verdes y obras inconclusas en los barrios

Estamos a mitad de la temporada y los problemas en los barrios persisten. En algunos casos, afectan a vías muy transitadas como la calle Baudelaire en el barrio La Quinta IV Sección. Otras situaciones se presentan en lugares de esparcimiento como la Plaza de Barrio Colinas sobre la calle Montecatini. Los reclamos de los vecinos se hacen escuchar por distintos medios y han llegado al seno del Concejo de Representantes.

En efecto, el edil Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) ha presentado dos proyectos solicitando a la intendencia y a las secretarías correspondientes distintas cuestiones vinculadas a la Plaza de Barrio Colinas y a la calle Baudelaire.

‘El proyecto sobre la Plaza de Barrio Colinas ni siquiera debería tener que presentarse. Lo digo porque mientras vemos la celeridad y la eficiencia que ha tenido el municipio en cortar un sauce incendiado en el sector del centro, un árbol caído en un barrio lleva más de 30 días sin que siquiera se levanten las ramas. Solo han ido a cortar el tronco –cuyas partes siguen allí- sin realizar limpieza de la plaza, sin acondicionar el terreno y los juegos. Se trata de una plaza a la que los vecinos del barrio van todos los días, donde hay muchos niños jugando y se lleva adelante la feria de emprendedores los fines de semana. Entonces me pregunto, ¿por qué tanta desigualdad entre el mismo trabajo en el centro y en un barrio? Lo que en el centro se resolvió en 24 horas, en los barrios lleva más de un mes de demora. Parece una postergación deliberada que hace el municipio con los barrios porque, este tipo de situaciones donde los reclamos de los vecinos no son atendidos suceden en muchos barrios alejados del dentro de la ciudad, no solo en Colinas’, explicó Quaranta.

Con respecto a la calle Baudelaire advirtió que, ‘una vez más estamos frente a la falta de planificación del municipio por obras que no se culminan antes de la temporada, que luego en la improvisación generan inconvenientes y posibles daños a las personas que se trasladan por esta vía. En el caso de la calle Baudelaire en particular -utilizada diariamente todos los vecinos de la zona Oeste de la ciudad y turistas que van hacia Cabalango-, cada vez que llueve la calzada de la calle se llena de arena, tierra y piedras que son un peligro potencial para las personas; esto se debe al estado actual en que la dejó el cerramiento de la zanja por las obras inconclusas. ¿Por qué pasa esto?, la respuesta lamentablemente es siempre la misma: se comienzan las obras, no se finalizan antes que llegue la temporada, entonces se improvisa tapando una zanja y emparchando una calle que en condiciones normales ya es complicada’. En este sentido, Quaranta señaló que están solicitando al intendente que informe sobre los motivos por los que se ha demorado la obra, cuándo está previsto finalizarla, así como ‘se tomen las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes en el sector, instruyendo a una cuadrilla para que cada vez que sea necesario se encargue de dejar en condiciones transitables la calzada’.

‘No podemos dejar obras a medio terminar que sean un potencial peligro para las personas’, insistió.