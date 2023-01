La familia del joven agredido a la salida de un boliche en Villa Carlos Paz denunció que le negaron el acceso a los detalles de la investigación 

Fuente: VillaNos Radio

El padre de un joven de 26 años denunció que su hijo fue víctima de una golpiza a la salida de un boliche en Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió en la mañana del domingo 8 de enero, entre las 7:00 y las 7:30.

“Fue atacado por un grupo de personas, al menos 4, en pleno centro de Carlos Paz!!! Salía del boliche Green Paradise y cruzó la calle frente a Mcdonalds y en la vereda de Villapaz fue atacado. Fue asistido cuando quedó en el piso por unos chicos y el dueño de Villapaz quien fue quien me llamó a mi (desde ya agradezco esa actitud solidaria). Lo llevaron al hospital, sutura de 3 puntos en la ceja y fractura de orbital. Tiene la cara desfigurada y labios x los golpes. Pudo ser otra vez una tragedia”, escribió en su Facebook Mauro Ammendola, padre del agredido.

El joven radicó la denuncia en la Unidad judicial de la Departamental Punilla e inicialmente la familia convocó a través de sus redes sociales a que las personas que hayan sido testigos del episodio, aporten información.

Lo cierto es que a más de una semana de los hechos, la identificación de los agresores sigue pendiente. En diálogo con VillaNos Radio Ammendola expresó que desde la Unidad Judicial le dijeron que ya han tenido acceso a las cámaras, pero no le brindan información sobre lo que allí se ve y sobre el avance de la investigación.

“Me dijeron que ya tienen las cámaras, que estuvieron observando, pero que no me pueden decir nada. Yo lo que necesito saber es quiénes fueron y por qué lo hicieron; si son turistas y ya no están más en la ciudad. Si como particular voy a los comercios o a la municipalidad a pedir que me dejen ver las cámaras, no me dejan ver. Pero si hay una denuncia, está interviniendo la fiscalía, con un oficio… y tampoco puedo saber qué se ve en las cámaras”, expresó.

Para acceder a los detalles de la investigación, desde la fiscalía le dijeron que tiene que solicitar la representación de un abogado y constituirse en querellante. “Encima que somos damnificados y somos las víctimas, tengo que pagar la tasa de justicia y los honorarios de un abogado, que por supuesto corresponde, porque es su trabajo.

“Me dijeron que haga eso así puedo definir ‘para dónde conducir la causa’. La causa se tiene que conducir hacia el lado de la justicia. No entiendo cuál es la posición del Ministerio Público Fiscal en estos casos”, remarcó.