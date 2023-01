Ribetti y dos proyectos a la carta para arrancar 2023 con la mira en la transparencia y en mejorar el servicio de taxis

Transparencia y mejorar el servicio de taxis en temporada, son dos de los proyectos con la que el concejal Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) arranca en año y propondrá para la primera sesión del cuerpo legislativo local.

El primer proyecto está relacionado a exigirle al poder ejecutivo municipal, que cumpla con las ordenanzas que determinan los plazos para actualizar información obligatoria en el sitio de la municipalidad, ‘la cual en algunos casos lleva varios años de retraso. Esta propuesta surge a instancia de vecinos que reclaman hace tiempo sobre mayor transparencia por parte del Estado municipal’.

‘Partiendo de que la información no debe superar los 45 días de antigüedad, tenemos que los datos del pago de “Pauta a medios” lleva 5 meses, y 12 días desde su última actualización y no incluye los medios provinciales ni los nacionales; la nómina completa de “Personal municipal” debió ser actualizada hace 233 días la última que publicaron fue en marzo de 2022; las “Cuentas de coparticipación”, que incluye el estado de evolución (débitos y créditos) de la misma, determinando su saldo al primer día de cada mes, debió ser actualizada hace 485 días; el “Estado de disponibilidades” publicado, fue realizado hace 3 años, 1 meses, y 2 días; “Obras Públicas municipales”, con la nómina de todas y cada una de las obras públicas en ejecución al primer día de cada mes y sus gastos, no está accesible a la vista en la web municipal’, detalló el edil.

Daniel Ribetti, concejal Carlos Paz Despierta.

Afirmó, asimismo, que, ‘esta situación de desacato institucional de las autoridades del ejecutivo, hace pensar que los funcionarios municipales manipulan la información que no les es conveniente para seguir moldeando la percepción del ciudadano respecto el descontrol en el manejo de los fondos públicos. Nada tiene que ocultar aquel que, de manera responsable y eficiente, gestiona adecuadamente el erario público. Los ciudadanos ya no nos sorprendemos con nada, pero lo deberíamos hacer, la falta de transparencia es una de las herramientas fundantes de la corrupción y creo que poco le puede exigir al ciudadano, un gobierno que no cumple con situaciones básicas como estas’.

El tema de la información pública que falta o está incompleta, fue abordada en diferentes informes de La Jornada, el último en octubre pasado. Sin embargo, la autodenominada ‘Gestión Comunitaria’ sigue ocultando groseramente datos claves para entender el manejo del multimillonario presupuesto municipal.

Taxis

Respecto el servicio de taxis, Ribetti eleva una propuesta luego de haber dialogado con permisionarios quienes han planteado la idea de modificar temporalmente la ubicación de la parada de San Martin y 9 de Julio. ‘Así como está hoy y en momento de máxima afluencia a la zona céntrica, se hace muy lento el transito con los pasajeros y si está el área peatonal, la salida desde ese sector es mucho más dificultosa. En cambio, si se la mudaría de la mano del frente a la altura del banco o las casas de electrodomésticos, la salida de la zona se torna mucho más ágil, dando al conductor alternativas de salir por diversas vías’, explicó.

Junto a este cambio temporal se propone el establecimiento de paradas nuevas en lugares que han comenzado a identificar mayor demanda de servicio, esto es el polo gastronómico de la Av. Illia entre Gobernador Artigas y Gobernador Peña y en los extremos del centro a la entrada en el puente Carena y/o a la salida en avenida Libertad y General Paz.

‘Estas son opciones razonables que quedan en el proyecto, sujetas a definición del poder ejecutivo’, indicó.

Con estas iniciativas, Carlos Paz Despierta y el concejal Ribetti, arrancan el período legislativo de 2023 ‘esperando que cambie la actitud hermética de Carlos Paz Unido en lo que respecta a ignorar cada una de las propuestas presentadas por todos los concejales de las minorías’.