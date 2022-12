Tras el conflicto en el IRESM, designaron a Nassif como nuevo párroco de la Iglesia del Carmen en reemplazo de Bernabey

En una carta enviada a la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Villa Carlos Paz, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, lamentó lo sucedido en el Instituto Remedios Escalada de San Martín (IRESM) y confirmó la designación del sacerdote Pablo Nassif como nuevo párroco en reemplazo de Mario Bernabey.

La referencia de Rossi tiene que ver con el conflicto en el seno del establecimiento educativo que derivó en el pedido de apartamiento de Bernabey por parte de alumnos y padres, que lo acusaron de hostigamiento, maltrato e intromisión ‘inapropiada’ en las charlas de la Educación Sexual Integral.

En primer lugar, el arzobispo expresó su ‘tristeza’ por ‘los acontecimientos en tormo al Instituto Remedios Escalada de San Martín que generaron confusión, desunión, desconcierto y sobre todo un antitestimonio para la comunidad toda’.

Por otro lado, resaltó ‘la actitud de grandeza de corazón del padre Mario Bemabey que, cooperando para que se suavicen las contradicciones, tomó distancia de la institución y consideró, en diálogo conmigo, que esta etapa pastoral estaba cumplida, renovando su disponibilidad para aceptar la tarea que le será confiada’.

‘Es bueno aclarar, aunque soy consciente que no es fácil entenderlo, que la decisión no es fruto de concederle la razón a una de las partes en conflicto, ni de “haber elegido bandera”, por lo tanto, quien lo considere una conquista y lo exprese o lo celebre triunfalistamente, manifiesta mala voluntad, hace daño y no es fiel a la verdad’, subrayó.

Confirmó, asimismo, que designó como párroco al padre Pablo Nassif, ‘quien junto al padre Mario están ya preparando la transición’.

‘Valoro y agradezco sinceramente la fecunda tarea pastoral del padre Mario entre ustedes durante todos estos años y confío que ustedes también lo harán, como así también los animo a continuar caminando en el bien en la etapa que se inicia’, finalizó Rossi.

La carta fue publicada el 16 de diciembre pasado en el perfil de Facebook de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

‘He sido injuriado’

Conocida la decisión del arzobispado, Bernabey insistió con que, ‘hubo un conflicto de una cuestión interna del colegio que un grupo de gente lo sacó para afuera para algún uso personal o de algún grupo’.

‘Hubo un grupo de personas que tiene como estilo político de trabajo que les gusta hacer ruido, ensuciar a las personas, ensuciar el colegio con cosas que no son ciertas, sobre las que no hay pruebas’, dijo en una entrevista con Carlos Paz Vivo. Y puntualizó que el ministerio de Educación ‘vino a decir que no hay ningún derecho vulnerado de nadie adentro del colegio y donde yo he sido injuriado y calumniado por este grupo de personas, lamentablemente con uso de los chicos también’.

‘Hoy en día mucha gente adentro del colegio sufre maltrato y agresiones; alumnos que sufren problemas con gente que salió a hablar de que eran maltratados. Hay gente que dijo ser maltratada y apareció con puestos políticos ganando mucho dinero’, lanzó, en alusión al director en uso de licencia, Carlos Viotti, quien asumió, en medio del conflicto, como Coordinador General de Políticas Educativas en el municipio.

‘En su partida, sigue mintiendo’

Adrián Des Roturs, uno de los padres de alumnos del IRESM que actuó como vocero, se mostró satisfecho con la decisión del arzobispo de desplazar a Bernabey y volvió a cuestionar sus acciones.

‘Fue más allá de su responsabilidad pastoral en el IRESM, irrumpiendo en la gestión pedagógica y administrativa. Designando y desvinculando docentes en forma unilateral, y haciendo algo que el mismo Papa condena en un sacerdote: “Maltratar a las personas e interesarse por el dinero”. Además, en sus intervenciones en las sesiones de Educación Sexual Integral, en lugar de compartir los valores cristianos, se dedicó a menospreciar vulgarmente a los matrimonios bien constituidos y hacer comentarios obscenos sobre la sexualidad de nuestros hijos. Hay actas al respecto como pruebas y testimonios de nuestros hijos también. Una vergüenza viniendo de un representante de nuestra Iglesia’, remarcó.

Planteó, asimismo, que, del maltrato a los docentes, ‘también hay notas dirigidas al Obispo y múltiples testimonios’.

‘Se intentó dialogar con él y no se presentó a la reunión convocada por el mismo colegio. Luego organizaron una reunión con el “Defensor del Pueblo” a la cual no invitaron ni a profesores, ni a padres ni a alumnos. Así que nunca se mostró dispuesto al diálogo como dice. Se reunieron más de 1500 firmas para avalar el pedido de su apartamiento. Y nuestro reclamo se llevó a todos los órganos incumbentes, los cuales analizaron la situación y finalmente se expidieron’, relató.

Sostuvo que, ‘como ex ministro de la Eucaristía, puedo atestiguar sobre la cantidad de gente que se alejó de la Parroquia por sus malos tratos’.

‘En su partida, sigue mintiendo con respecto a la no existencia de pruebas, a lo del grupo reducido y al trasfondo político. No hay nada que celebrar, ya que lo que pasó fue muy triste. Un sacerdote, con sus errores como todos nosotros, debería ser una fuente de inspiración o al menos demostrar cercanía y bondad. Recemos para que Bernabey encuentre ese camino, nuestra comunidad se vuelva a unir y démosle una cálida bienvenida al Padre Pablo Nassif’, finalizó.

Nota correspondiente a la edición n° 584 del periódico La Jornada, del 28 de diciembre de 2022.