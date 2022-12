A pesar de los cuestionamientos, el oficialismo se encamina para aprobar sin concesiones el Presupuesto y la Tarifaria 2023

Carlos Paz Inteligente volvió a pedir información sobre las obras presupuestadas que no se realizan y la respuesta de CPU fue el silencio

El concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente), al igual que lo hiciera el año pasado, presentó un proyecto de resolución tendiente a recabar información sobre las obras prometidas que no se realizan y que el gobierno vuelve a incluir, en muchos casos, en el siguiente presupuesto.

‘Cada año se proyecta un Plan de Obras que incide sobre la conformación de tasas y contribuciones municipales que aportan los contribuyentes y que, si las obras no se realizan y vuelven a ser presupuestadas año a año, implica el cobro de impuestos por obras que no se ejecutan’, sostuvo el edil. Y planteó que, ‘es importante saber el destino de los montos asignados a las obras planificadas, presupuestadas y no ejecutadas o parcialmente ejecutadas, los motivos por los cuales no fueron realizadas y una proyección que nos permita saber cuándo se estima la realización de esas obras’.

‘Advertimos que en algunos casos hay obras que se presentan como parte del Plan de Obras para el año 2021 que han sido incluidas en los presupuestos de los años 2018, 2019 y 2020, pudiéndose inferir que no han sido ejecutadas como se previó.

También en el Presupuesto 2022 pudimos verificar la proyección de obras planificadas para el año 2021 en que la actividad fue prácticamente normal, evidenciadas en un crecimiento de la actividad económica en el país que no tuvo su reflejo en la ejecución de las obras planificadas por parte del Departamento Ejecutivo en nuestra ciudad’, precisó.

Subrayó, asimismo, que el municipio ‘debe fundamentar porqué las obras que supuestamente son la contrapartida de las tasas y servicios que pagan los vecinos, luego no se ejecutan destinando esos fondos a otros gastos; e incorporando al año siguiente nuevamente la misma obra, que otra vez debe ser sustentada por el pago de los ciudadanos, y esta vez por montos mayores’.

En concreto pedía información detallada en relación a los Planes de Obras de los presupuestos 2018 a 2022.

La única respuesta del bloque de Carlos Paz Unido fue el silencio, enviando el proyecto a comisión sin ofrecer ninguna explicación, lo que significa un tácito rechazo.

Carpa de la vergüenza

Al momento de apoyar el proyecto impulsado por Quaranta, el concejal de Carlos Paz Despierta, Daniel Ribetti, hizo especial hincapié en la inconclusa obra del Paseo de los Artesanos.

Luego, en un posteo que se compartió en las redes sociales tras analizar los gastos del gobierno, desde el espacio se preguntaron si se trataba de ‘la carpa de la vergüenza o de los sin vergüenza’.

‘Estamos analizando gastos millonarios en una obra que debía haber sido terminada en 2019 y que por razones de desmanejo y falta de planificación el gobierno de Villa Carlos Paz no ha sido finalizada aún’, señalaron. Y advirtieron que, ‘se han gastado ya más de 60 millones de pesos y han decidido comprar una carpa de 20 millones de pesos más para tapar su evidente incapacidad’.