Curvino fustigó a Iosa y Ribetti a través de las redes, y se encontró con una durísima réplica

El defensor del Pueblo, Víctor Curvino, realizó un explosivo posteo en sus redes sociales donde justificó su viaje a Italia para ayudar a su hijo y repartió fuerte críticas principalmente hacia los máximos referentes de Carlos Paz Despierta, el candidato a intendente Emilio Iosa y el concejal Daniel Ribetti.

De ambos recibió duras respuestas, a tal punto que a Iosa directamente lo bloqueó en su cuenta de Instagram.

‘Cuando me necesites ahí estaré, no lo dudes, no me importa lo que inventen, los que quieren sacar provecho, los mismos diez “BOBOS” de siempre, esos mismos que se quisieron apropiar del dominio de la web de la Defensoría, a unos meses de asumir, para filtrar los reclamos de los vecinos que con justa razón reclamaban por la estafa de lo que querían cobrarles los dirigentes de la COOPI por la capitalización (…)esos mismos que la viven criticando a la institución pero se postularon para Defensor del Pueblo y perdieron feo, ese mismo que fue funcionario en el área Salud de la Muni y cuando tuvo la posibilidad de hacer algo dio lástima, no hizo nada, no habló nunca y pasó sin pena ni gloria, se tuvo q ir por la puerta de atrás y ahora se hace el salvador. Ése mismo que puso un concejal, ex empleado de la COOPI y cómplice de los atropellos indebidos (…) y critica los sueldos de los funcionarios, pero todos los meses “clin caja” y él “el candidato” haciendo de secretario, cobrando como todos y habla como si ellos vivieran de lo privado.

Unos sin vergüenzas que hablan solo por hablar y porque no tienen otra cosa que hacer, solo política partidaria en base a la agresión y la mentira, nunca un proyecto superador’, espetó.

Iosa recogió el guante y le respondió en los comentarios, aunque el escrito duró poco porque casi inmediatamente fue eliminado. ‘Nosotros le hablamos derecho a usted Sr. Víctor Curvino, sin tanta indirecta. Si Carlos Paz Despierta en 2023 se le va a acabar el festival del derroche. Vamos a llamar a una consulta popular para saber qué opina de su abnegado trabajo toda la ciudadanía. Democracia, Sr. Curvino. Democracia. ¿Le puede decir a la sociedad cuál será el presupuesto de la defensoría y su sueldo a partir de 2023? ¿O le da un poco de vergüenza? Acá no hay nada personal. Sólo que no creemos en los privilegios. Feliz año’, escribió el candidato de CPD, antes de ser bloqueado.

Ribetti, por su parte, también le respondió en la misma publicación: ‘Señor Curvino, si lo que usted dice fuera verdad ya me habrían sacado de mi cargo. Lamento que sea tan limitado para leer la realidad de la ciudad y se haya prestado como cómplice para infringir este daño inmenso a la ciudad de la mano del gobierno de Carlos Paz Unido. Usted no ganó nada, ni le ganó a nadie, “Amiguito” lo puso allí y pagó su campaña con dinero de todos los contribuyentes y obligando a los trabajadores municipales a hacer campaña por usted. Fue tan débil su convicción que aflojó a la primera de cambio. Esperaba más de usted. Le agradezco que me mencione es sus comentarios, me da pie para decirle también que los insultos y el resentimiento son las emociones que atesoran en lo profundo del alma las personas violentas, claramente el rol le queda grande. Hace un año suena en la radio la misma propaganda con lo único que su amo le permitió hacer, el amparo judicial por la capitalización, que de paso lo felicito, yo no estuve cuando se tomó la decisión de cobrar la capitalización, hasta ese dato le es ajeno y realmente espero, que en su caso, la justicia resuelva pronto el planteo. En lo que a mí respecta hice varias denuncias contra funcionarios del ejecutivo, una de ellas por una estafa a trabajadores y la causa no avanza. No lo vi preocupado por ese tema, pero si lo vi vendiendo las luminarias de pago obligatorio en IG ¿Qué les dice ahora a los vecinos? Ahora ya son gratis y lo logramos sin usted !!. Pero tranquilo, lo entiendo, su agenda no la maneja Usted, cuando Carlos Paz despierte, hasta usted será libre de ejercer plenamente el rol de defensor del Pueblo, si gobernamos, no nos deberá cuidar de nada ni deberá blindar nuestro frente, descubrirá límites de su rol que aún ni imagina, podrá ganarse dignamente el sueldazo millonario o al menos eso esperaré de Usted mientras dure en su cargo.

Ahora ya conoce mi cuenta para poder bloquearme’, retó el edil.