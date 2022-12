Fernández y la celebración con los campeones del mundo: “Fue una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina”

Fuente: Télam

El presidente Alberto Fernández dijo que las celebraciones de este martes fueron “una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina” y señaló que “el homenajeado no era el presidente sino los jugadores” de la selección argentina campeona del mundo.

“Se hizo todo en clima de mucha tranquilidad, armonía y paz; no hubo excesos ni abusos”, dijo el Presidente en declaraciones a la FM Radio Con Vos y agregó: “Yo lo único que hice fue hacerles saber a las autoridades de la AFA que tenían la Casa de Gobierno a disposición, y ellos eligieron otra cosa y es muy respetable; ayer el homenajeado no era el Presidente sino los jugadores, así lo interprete siempre”.

“Se desarrolló de acuerdo a lo que pidió la AFA” y consideró que “el objetivo estuvo cumplido”, precisó Fernández al tiempo que consideró que “si los jugadores no pudieron llegar a la autopista 25 de Mayo para saludar, puede ser una frustración que vive la AFA y la selección; pero si uno mira la alegría que hubo en la calle, el objetivo estuvo cumplido”.

Al referirse a la no presencia de los jugadores en la Casa de Gobierno dijo que “no le asigna ninguna trascendencia a que hayan ido o no a la Casa de Gobierno”. “En lo personal, si tuvo que ver con no mezclar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela”, fustigó, y detalló que la selección es “de todos, no del Frente de Todos, ni de la oposición”, y consideró logrado el objetivo de que los jugadores recibieran “el cariño y la alegría del pueblo”.

“Lo que quería simplemente era que vieran y recibieran la alegría del pueblo y se reconfortaran con el cariño y eso lo logré. Esa es mi alegría. Para ver o hablar con Messi o Scaloni habrá tiempo, pero ahora el tiempo es de ellos”, detalló.

Sobre las elecciones

“Si soy yo, seré yo y si es otro lo apoyaré encantando. La misión es garantizar que la Argentina no vuelva al pasado. Mi principal tarea es mantener la unidad del Frente de Todos y voy a trabajar en eso. Hay miradas distintas y hay que resolverlas a través de una PASO. Me voy a poner al frente de organizar esto porque soy el presidente del PJ y de la Nación y mi propósito es que la Argentina mire para el futuro y no para el pasado”, dijo el mandatario.