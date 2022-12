Qatar2022 | Real Madrid autorizó a Benzema a ir a la final entre Argentina y Francia

Fuente: Télam

El delantero francés Karim Benzema, Botín de Oro de la FIFA que se perdió -hasta ahora- el Mundial por una lesión, tiene el permiso de Real Madrid si deseara viajar a Qatar para presenciar la final de la Copa del Mundo el domingo próximo entre la Argentina y Francia.

Según informó el diario deportivo español AS, la decisión final será de Benzema puesto que desde el Madrid no pondrán objeciones ya que el delantero sigue formando parte de la lista francesa de 26 futbolistas habilitados para jugar la Copa del Mundo.

Benzema sufrió un desgarro en el muslo izquierdo el 19 de noviembre, un día antes del inicio del Mundial, y el entrenador Didier Deschamps lo descartó, aunque no lo reemplazó en la lista de buena fe .

Al no eliminarlo de la lista quedó abierta la posibilidad de una citación de último momento pero Deschamps culminó con los rumores al referirse al tema días atrás: “Sobre Benzema, no sé quién dijo que podría volver a Qatar, tengo 24 jugadores aquí y no me encargo de los que no están como Presnel Kimpembe o Didier Pogba”.

Benzema mostró su desolación en un mensaje de Instagram cuando se confirmó su baja: “En mi vida nunca me he rendido pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre he hecho. La razón me dice que deje mi puesto a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran Mundial”.