Luis Juez, junto a Patricia Bullrich: “Ya le regalamos 24 años al peronismo y miren como cómo nos va”

Luego de participar en Villa del Totoral de un encuentro con dirigentes de Juntos por el Cambio, el senador Luis Juez se trasladó a Deán Funes donde participó en un acto de bienvenida a la pre candidata a presidenta de la nación, Patricia Bullrich.

Junto a Juez estuvieron los diputados nacionales Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo, Laura Rodríguez Machado y Adriana Ruarte y la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero, además de numerosos dirigentes provinciales y regionales de Juntos por el Cambio.

“No quiero quejarme más. Llevamos 24 años quejándonos de todo lo que sabemos que tiene que cambiar y todo sigue igual. Hace 24 años que estamos diciendo que el norte es pobre, que lo han empobrecido. Ya está. Sabemos perfectamente lo que pasa. Ya tenemos la radiografía precisa de la provincia. No nos quejemos más, pongámonos a pensar cómo nos organizamos para ganar esta provincia. Y ahí tengo puesta toda la intención, las ganas, el esfuerzo los sueños y la ilusión. Hoy el peronismo tiene la única opción y la única alternativa de seguir en el poder y es dividiendo a los dirigentes que integramos Juntos por el Cambio. Lo van a intentar una y mil veces más, pero va a depender de nosotros que tengan éxito. Ellos saben que dividirnos es su única carta”, advirtió Juez. Y apuntó: “El candidato de ellos que gasta millones y millones de pesos en obras que no le cambian la vida a nadie, sabe que la única chance que tiene es dividirnos y, créanme, no dejarán de intentarlo hasta el último día que puedan hacerlo. Ustedes saben que hace mucho tiempo me vengo preparando para ser gobernador de Córdoba. Tengo las ganas, tengo un equipo, tengo sueños, y, por supuesto tengo una gran ilusión que así será. También tienen que saber que no tengo ambiciones desmedidas. Nunca mis ganas de ser el candidato a gobernador de este espacio van a estar por encima de la necesidad de ganar Córdoba. No me van a ver a mí hacer absolutamente nada que impida que los cordobeses tengamos un gobierno honesto, decente y capaz. Tienen mi palabra de honor. No voy a ser funcional al peronismo. No voy a hacer absolutamente nada que permita que la fricción, la división, la pelea entre nosotros les permita a estos tipos quedarse 20 años más con la ilusión de nuestros hijos”.

“Ya le regalamos 24 años y miren cómo nos va”, sentenció.