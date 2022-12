Qatar2022 | Scaloni pidió “dejar a un lado el favoritismo” de Argentina en la llave con Australia

Fuente: Télam

El director técnico Lionel Scaloni aconsejó este viernes “dejar a un lado el favoritismo” del seleccionado argentino en el enfrentamiento con Australia que se producirá este sábado por los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

El entrenador avisó que esperará incluso hasta el sábado mismo para resolver la formación titular debido al poco tiempo de descanso respecto del pasado encuentro ante Polonia por la última fecha del Grupo C.

Condicionó la disponibilidad del delantero Ángel Di María a su recuperación física y sembró dudas acerca de la “contractura” sufrida el miércoles ante los polacos. “Tienen información que yo no”, ironizó en conferencia de prensa sobre el diagnóstico de “Fideo”.

Argentina, bicampeón mundial, titular vigente de la Copa América y tercero en el ranking FIFA, se medirá ante Australia (38°), que avanzó de ronda por segunda vez en las seis Copas del Mundo que lleva disputadas.

Al enfrentar preguntas relacionadas a las diferencias entre un seleccionado y otro, Scaloni sugirió “dejar de lado los favoritismos y jugar el partido de fútbol porque, al final, son 11 contra 11 adentro de una cancha”.

“Si el rival es inferior hay que verlo, no estoy muy de acuerdo con eso. A mí no me sorprende la clasificación de Australia porque es un buen equipo, que hizo una muy buena eliminatoria y se quedó en la puerta de la clasificación directa al Mundial. No hay que confiarse”, alertó.

Australia llegó a Qatar 2022 luego de terminar tercero en su grupo de las Eliminatorias Asiáticas y superar dos repechajes ante Emiratos Árabes Unidos y Perú, dirigidos por los técnicos argentinos Rodolfo Arruabarrena y Ricardo Gareca respectivamente, ambos en el mismo escenario donde se jugará el partido de este sábado: el estadio Ahmad bin Ali.

“Tiene buenos jugadores y es un equipo, lo que implica que siempre sea difícil. Me refiero a que es un conjunto de jugadores que sabe lo que quiere y eso implica un grado de dificultad”, explicó.

Scaloni avisó que la Argentina presentará “un planteo similar, con matices” en el aspecto defensivo para encarar el partido con los oceánicos. “En ataque siempre intentamos hacer lo mismo, defensivamente podemos cambiar”, admitió.

El DT no dio precisiones sobre la formación, que confirmará recién el propio día del juego por el corto descanso del plantel. “Más o menos tenemos una idea de cómo vamos a jugar, pero falta el entrenamiento de hoy (12:00 de la Argentina) y todo el día de mañana, que es fundamental”, explicó.

“Nosotros jugamos el miércoles a las 22 de la noche siendo primeros de grupo y Australia lo hizo a las 18 siendo segundo. Nos terminamos acostando a las 4 de la mañana. Esas horas de descanso, aunque parezca una tontería, son muy importantes”, consideró.

La mayor incógnita en el equipo “albiceleste” reside en la presencia de Di María, reemplazado con una molestia en la victoria ante Polonia (2-0). “¿Contractura? Tienen más información que yo. Esperemos hasta mañana. Si está bien, lo vamos a tener a disposición, pero no lo puedo decir hoy”.

“Ayer fue un día de recuperación para la mayoría, con lo cual el trabajo pasó por analizar a Australia con videos. Recién hoy podremos entrenar y tener un panorama más claro”, asumió.

Scaloni, por último, se comprometió con los hinchas argentinos a “dejar hasta la última gota de sudor para competir en el Mundial”, consciente del grado de expectativa generado por el equipo. “Esto es fútbol y sabemos el grado de dificultad que tiene. Cuando uno habla de grandes selecciones, piensa que todas tienen que estar en la siguiente fase y eso no es así. A veces no es fácil jugar con los resultados en contra. Le pasó a Alemania y Bélgica”, graficó.

El entrenador imaginó un ambiente favorable en el Ahmad bin Ali, con capacidad para 45.000 personas aproximadamente, tal como ocurrió frente a Polonia en el Estadio 974, de similar aforo.

“Históricamente la hinchada argentina se hace notar en los Mundiales y cuando el estadio es en un 90% favorable, como el otro día, se nota más todavía. La sensación fue muy linda, ojalá que el ambiente sea el mismo que contra Polonia porque fue como jugar en la Argentina”, deseó.