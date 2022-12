La Unicameral aprobó el apartamiento de González hasta que haya sentencia firme

Fuente: Cba24n

Con el impulso de Hacemos por Córdoba la Legislatura aprobó este miércoles el apartamiento del legislador Oscar González hasta que exista una sentencia firme en las causas que lo tienen como protagonista cuya más resonante es la del son el choque en Altas Cumbres.

Un mes atrás el choque a la altura del paraje Niña Paula provocó la muerte de la docente Alejandra Bengoa y la internación de las adolescentes Marina Szulewicz (su hija) y Alexa Miranda.

Los familiares de las víctimas reclamaron en reiteradas oportunidades la expulsión del histórico dirigente de Hacemos por Córdoba.

Después de varias dilaciones, con respecto a la postura a tomar sobre el entonces presidente provisional de la Legislatura, el peronismo cordobés decidió impulsar el apartamiento a la espera de los tiempos judiciales.

La aprobación contó con 62 votos a favor, entre los que se encontraron 7 de Juntos URC, 2 de Juntos por el Cambio, 2 de Encuentro Vecinal Córdoba y 2 de Identidad Peronista. Mientras que hubo cuatro votos en contra de Juntos UCR, Coalición Cívica Ari, MST Nueva Izquierda e Izquierda Socialista-FIT unidad. Además hubo dos legisladores de Hacemos por Córdoba que se ausentaron junto con uno de Juntos UCR y otro de Juntos por el Cambio.

“Se aprobó la sanción de suspensión y el consecuente apartamiento del legislador Oscar González, sin goce de dieta. Tampoco podrá ejercer ninguna representación pública”, expresó la Legislatura a través de su cuenta de Twitter.

El martes González envió una carta a la Unicameral para pedir una medida similar a la adoptada hoy por el cuerpo legislativo.

En la primera entrevista que dio después del choque, el expresidente provisional de la Legislatura de Córdoba dijo que no recuerda “el momento del accidente” y aseguró que hay testigos que aportarán datos a su favor.

“Yo desdichadamente no recuerdo el momento del accidente. Cuando tomé conciencia estaba en el pasto al lado de la banquina. No sé cómo salí del vehículo, si solo o si me sacaron. No tengo memoria de lo que ocurrió”, dijo González ante los micrófonos de Radio Verdad.

Por el choque en las Altas Cumbres la fiscal Analía Gallarato imputó al legislador de Hacemos por Córdoba por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Además hay otras investigaciones que apuntan al auto con patente melliza manejaba González y el presunto enriquecimiento ilícito vinculado con bolsos que fueron retirados del baúl del vehículo por allegados del exPresidente Provisional de la Legislatura.