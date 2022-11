Luis Juez: “Amo la democracia pero estamos en deuda, a la gente le hemos fallado”

Fuente: Cba24n

Durante este fin de semana Luis Juez fue objetivo de las críticas en torno a la frase que pronunció en el programa “Almorzando con Mirtha Legrand” el último sábado: “Ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”.

Es por eso que este lunes Alberto Fernández lo criticó duramente utilizando su cuenta personal de Twitter, calificando los dichos del senador como “una falta de respeto a la historia de nuestro país y a quienes dejaron la vida para que la Argentina sea de todas y todos”.

En ese sentido, el propio Luis Juez, en diálogo con Radio Mitre Córdoba, justificó la afirmación que realizó el sábado e intentó contextualizarla:

“Voy a seguir hablando de esto, le guste a quien le guste. Amo la democracia, pero estamos en deuda. Porque a la gente le hemos fallado. Y me pongo primero en la lista.”

En su derecho a réplica, Juez no solo justificó sus dichos sino que redobló la apuesta: “Cuando hablo de la democracia, en estos 40 años, y me hago cargo, le cagamos la vida a la gente”.

“Tengo 59 años y siento en el alma, y no me voy a callar, que cuando tenía 18 años, cuando voté, tenía la sensación de que con la democracia se come, se cura y se educa. La gente cree que con ir a votar dos años está resuelto el tema y no es así“, sostuvo el senador nacional.