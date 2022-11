Natalia Lenci: ‘Es el sueño de cualquier militante mujer ser candidata a intendenta’

La concejala radical Natalia Lenci lanzó este martes el espacio denominado “Sinergias” que, según explicó, tiene como objetivo ‘reflejar el trabajo conjunto realizado con la ciudadanía y sumar voluntarios y voluntarias para continuar diseñando la ciudad que queremos para los próximos años’.

Durante una conferencia de prensa que se concretó en Milo Café, Lenci estuvo acompañada por integrantes de la Agrupación María Teresa de Morini, dirigentes y vecinos que han colaborado en los diferentes proyectos legislativos presentados.

‘Sinergias tiene que ver con que el trabajo en conjunto potencia y da mejores resultados que lo individual. Valoramos este trabajo colaborativo de vecinos, instituciones y profesionales que genera enriquecimiento de la propuesta y queríamos mostrarlo antes de fin de año y, también, hacer un compendio de los proyectos legislativos que hemos presentado’, dijo a VillaNos Radio.

Sabedora del impacto político-electoral que tuvo el lanzamiento de cara a los comicios municipales de 2023, Lenci remarcó que, ‘el trabajo que hemos realizado debe ser tenido en cuenta por las próximas autoridades que asuman la conducción de nuestra ciudad’.

Y para ejemplificar la apertura pluralidad del espacio, destacó las presencias del dirigente radical y exdefensor del Pueblo, Alejandro Luchessi, y de la activista de extracción peronista, Sandra Beggino.

‘Soy radical, pero mi concejalía no ha sido solo radical.

La única bandera es el desarrollo y progreso de Carlos Paz. Esto trasciende las banderas políticas.

Estoy en política desde los 17 años y siempre consideré que nuestro rol es aportar mejores ideas para la ciudad que queremos’, indicó.

Casi de manera simultánea con el lanzamiento de Sinergias, aparecieron en distintos sectores de la ciudad carteles con la leyenda ‘Nati Lenci 2023’.

‘Vamos a presentar nuestra propuesta, el Carlos Paz que queremos, y esperamos que sea tenida en cuenta’, acotó.

En este punto se metió de lleno a analizar el actual escenario político carlospacense, y confirmó su intención de ser parte de la discusión electoral 2023, incluso como candidata a intendenta.

‘En los últimos años se ha dado una ruptura entre Carlos Paz Unido y la oposición, y todo es blanco o negro. Desde ese lugar no se puede construir nada. Hay que dejar de lado los intereses personales y pensar en la gente, pero eso no se está haciendo’, cuestionó.

Planteó, en este sentido, que, ‘hay que estar a la altura de las circunstancias’.

Consultada directamente sobre sus aspiraciones afirmó que, ‘es el sueño de cualquier militante mujer ser candidata a intendenta en Villa Carlos Paz. Nunca hubo’.

De todos modos, aclaró que, ‘escucho a la gente, y si la gente no me da ese lugar está perfecto. No es mi tiempo o no soy la persona adecuada. Pero humildemente pensamos en una propuesta alternativa’.

En esa dicotomía entre blanco y negro que planteó para caracterizar al oficialismo y la oposición, Lenci consideró que, ‘estoy navegando en el medio, literalmente’.

A la hora de imaginar un eventual armado electoral sostuvo que, ‘tengo coincidencias y disidencias con muchos dirigentes de distintos partidos y lo importante es poder discutir y acordar políticas en común’.

Desde ese lugar, ‘no me planteo límites. No puedo poner límites o tachar un sector o una persona en una construcción que debe ser de ideas con la bandera de Carlos Paz y la ciudad que queremos’.

Reconoció que en su carrera política (transita su segundo período como concejala) ‘me comí muchos sapos que me hicieron muchas cosas, pero que también me sirvió para fortalecerme como persona’.

En este contexto, aseguró que, de cara a lo que viene, ‘no le cierro las puertas a Carlos Paz Unido, al radicalismo ni al juecismo’.

‘Tenemos que estar todos para consensuar un proyecto de ciudad. Las alternativas se van a ir dando naturalmente, y nosotros vamos a estar en el espacio donde nos sintamos más cómodos y donde se vayan a concretar nuestros proyectos.

Liderando o acompañando, vamos a estar’, enfatizó.