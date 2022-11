Ante la falta de respuestas del municipio, vecinos volvieron a cortar la Cárcano para reclamar mayor seguridad vial

‘Los vecinos existimos no solo cuando necesitan votos’

‘Tienen vía libre’. Roberto Falcón, presidente del centro vecinal Sol y Río, pintó un cuadro extremadamente peligroso en relación a la seguridad vial en la avenida Cárcano, sobre todo en el sector sur de la ciudad.

‘No hay inspectores y los autos circulan a alta velocidad, pasan los semáforos en rojo y toman la avenida como una pista de carrera. Tienen vía libre y quienes pagan las consecuencias son los pobres transeúntes’, dijo a VillaNos Radio.

Advirtió que la problemática no es nueva, y recordó la lucha vecinal cuando se realizaba la ampliación de la avenida Cárcano por conseguir mejores condiciones de seguridad.

‘Siempre hemos estado en esa puja, pidiendo que nos tengan en cuenta. Cuando se hizo el ensanche de la Cárcano nos manifestamos con cortes de ruta y logramos que hicieran las colectoras y mejorar un poco, pero quedaron muchas cosas en deuda.

Las autoridades se comprometieron a tomar cartas en el asunto, y como el barrio quedó partido por la avenida, se habló hasta de un túnel para que se pueda cruzar de manera segura.

También estaban previstas expropiaciones para hacer veredas donde no hay, pero pasaron los años y esto no se ha realizado. No han habido más accidentes graves porque Dios no ha querido.

Los vecinos de los barrios también existimos, no solo cuando necesitan votos’, apuntó.

Y cargó contra la ‘Gestión Comunitaria’: ‘No sé con qué cara pueden salir si no se hacen presentes cuando pasan cosas como esta. Se esconden y se meten en sus cuevas’.