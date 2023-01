Luis Juez: “Estamos seguros que el gobierno manejará la fecha de las elecciones según su conveniencia”

Luis Juez, junto al diputado nacional, Mario Negri, el titular de la UCR de Córdoba, Marcos Carasso; el presidente del Pro Córdoba Javier Pretto, la Senadora Nacional Carmen Álvarez Rivero, la Diputada Nacional Laura Rodríguez Machado, el presidente Córdoba de la CC-ARI, Gregorio Hernández Maqueda, y dirigentes provinciales y locales dejaron establecida, el lunes por la noche, la Mesa Departamental de San Justo de Juntos por el Cambio.

En un multitudinario acto celebrado en el local céntrico de la ciudad de San Francisco, los socios de la coalición: Unión Cívica Radical, Pro, Frente Cívico, Coalición Cívica dejaron sentadas las bases del trabajo y la unidad con miras a las próximas elecciones provinciales del año que viene.

“Con estos encuentros estamos ganando tiempo. Es la única herramienta que tenemos cuando uno se enfrenta a los poderosos, los que manejan los tiempos electorales, los recursos, los presupuestos, la vida y el futuro de los cordobeses. Tenemos las ganas y la voluntad de disputarle a ellos con lo único que tenemos: aprovechar el tiempo al máximo. No sabemos todavía cuándo y cómo se va a votar. Todo es una gran incertidumbre, pero estamos seguros que el gobierno va a manejar la situación de acuerdo a su conveniencia y lo van a hacer siempre anteponiendo sus mezquinos intereses. Tenemos que aprovechar el tiempo y ustedes se preguntarán qué significa eso. Es juntarnos, organizarnos, hablar, recorrer, caminar, visitar y escuchar a la gente para tener un diagnóstico claro de la situación y preparar a los equipos técnicos y a nuestros dirigentes en cada uno de los lugares para armar con mucha inteligencia nuestra propuesta de gobierno’, dijo Juez. Y advirtió: ‘No alcanza con tener dirigentes conocidos y fuertemente posicionados en cada uno de los lugares que pretendemos gobernar si no presentamos un plan. No va a ser fácil sacarlos del poder después de casi un cuarto de siglo’.

Planteó, en esta línea, que, ‘esta es una gran oportunidad, pero no tenemos derecho a ilusionar a la gente y dejarla en el andén. No tenemos ningún derecho a entusiasmar al pueblo para recuperar la dignidad y después darle la espalda. Por eso tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan resolver nuestras contradicciones en forma racional, inteligente para poder expresarlo en la calle. A la unidad la debemos construir día a día con ustedes, codo a codo. Solo así vamos a tener el año que viene una propuesta seria, con dirigentes serios, con una plataforma seria’.

A modo de despedida, el senador señaló: ‘Tenemos que mostrar nuestra seriedad y nuestros proyectos en los pueblos más chicos y en las ciudades más importantes. Así vamos a poder mirar a nuestros hijos nuevamente a los ojos y decirles: Hicimos un gran esfuerzo que nos costó 25 años y acá estamos para poder empezar una senda de transparencia, de honestidad y para que ellos dejen de decirnos: “No veo por qué me tengo que quedar en un país que no me da absolutamente nada, en una sociedad donde se enriquecen los que están en el poder y los que laburan están cada día más pobres”’.

El recorrido de Juez por el departamento San Justo incluyó también las localidades de Villa Concepción del Tío, Miramar y Porteña, lugares en los que mantuvo contacto con los medios de prensa y autoridades municipales y partidarias.