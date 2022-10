VCP Ilumina, ‘es la más clara maniobra electoralista que nos hayan refregado en la cara’, afirmó Roxana Corradi

El anuncio por parte del municipio del programa VCP Ilumina para el recambio y colocación de luminarias LED en todos los barrios de la ciudad, sin costo adicional para los frentistas, sigue generando repercusiones, sobre todo por su desvergonzado objetivo proselitista, de cara a las elecciones de junio próximo.

‘Es la más clara maniobra electoralista que nos hayan refregado en la cara’, consideró Roxana Corradi, quien se define como ‘vecina autoconvocada, movilizada e indignada’.

En una reflexión compartida, realizó un repaso de lo sucedido desde abril, cuando el oficialismo impuso la ordenanza para que las luces las paguen obligatoriamente los vecinos, hasta este volantazo que plantea colocarlas ‘sin costo’, aunque, seguramente, será parte de la campaña político de Carlos Paz Unido.

‘Hoy volvieron a mí los recuerdos de aquellos primeros días de abril, cuando por designio de algunos medios nos enteramos que la municipalidad aprobaba en primera lectura una ordenanza que nos obligaría a pagar la renovación de luminarias para toda la ciudad donde no hubiera luces led. En pocas horas empezamos a activar en los distintos barrios para informar a los vecinos lo que se venía. Con apuro, pero considerando que debía mediar una audiencia pública antes de la segunda lectura y aprobación. No costó mucho movilizar a la vecindad dado que se veía venir una metida de manos profunda en los bolsillos de la ciudadanía aportante que recién venía de pagar, en muchos casos las tasas por ABL, con mucho esfuerzo. Y considerando el tendal que venía dejando la pandemia. Por otra parte, en muchos barrios como el nuestro (Costa Azul Norte) las comisiones de centros vecinales casi recién asumidas habían sido manipuladas por el gobierno municipal al punto de armar listas dónde nunca se habían presentado ni los vecinos que las conformaban y que tenían un sospechoso tufo a gente afín a la gestión. La cuestión es que los días hasta llegar a la audiencia pública fueron de mucha movilización, debate y puesta en común de argumentos por los cuales nos opondríamos a la ordenanza, al pago obligatorio y a todo intento del municipio de seguir metiéndonos la mano en los bolsillos. Nos organizamos. Nos sumamos al grupo de Vecinos Autoconvocados y estuvimos muy atentos a que se abriera la inscripción para la audiencia pública. Varios vecinos y vecinas de nuestro barrio nos inscribimos y nos dispusimos a aprovechar esa oportunidad de expresarnos por el no, a pesar de que sabíamos y sabemos que las audiencias públicas son no vinculantes. Dos días de audiencia. Histórica audiencia. Un 90 % de voces por el no. Pero al otro día nos votaron la ordenanza en la cara, gracias a esa absurda mayoría automática que detenta el oficialismo por la ridícula cláusula de gobernabilidad. Qué agregar hoy, cinco meses después de esa cachetada al civismo, que nos anuncian como la gran cosa que van a hacer la obra “sin costo para el vecino” . Alguien puede tomar nota de que nos están subestimando y tratando de salames picados finos? Pueden meterse las luces led “sin costo para el vecino” donde no les da el sol, ni la dignidad. La más clara maniobra electoralista que nos hayan refregado en la cara’, escribió.

Cabe acotar que los centros vecinales del sur también sacaron un comunicado cuestionando la actitud del gobierno.

Y desde Carlos Paz Despierta, tanto Emilio Iosa como el concejal Daniel Ribetti, se expresaron en el mismo sentido.