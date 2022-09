Luis Juez: “Hoy celebramos que tenemos memoria, pero también que tenemos el futuro para nosotros”

“Este es el último acto de recordación del Fraude Electoral de 2007 que hacemos como Frente Cívico. El año que viene estaremos gobernando la provincia con Juntos por el Cambio”, sostuvo Luis Juez la noche del viernes en la multitudinaria reunión en el Hindú Club de Córdoba.

Con esa frase, el senador nacional comenzó a marcar la dirección a los integrantes de su agrupación política y a todos los presentes.

Durante la exhibición de un video que mostraba la línea de recordación, y donde se vieron imágenes del triunfo electoral del año pasado y secuencias con referentes nacionales de Juntos por el Cambio, como Rodríguez Larreta, Patricia Bulrich y Mauricio Macri, Juez aseveró que, “ya no somos únicamente aquellos vecinos llenos de ingenuidad y sueños que saltamos a luchar por la ética contra la corrupción, sino una fuerza con grandes dirigentes y otros partidos de los cuales muchos están aquí acompañándonos en un ejercicio de unidad”.

Sobre los comicios de 2007, el líder del Frente Cívico puntualizó que, “quienes nos robaron la elección se perpetraron en el poder y no solucionan ninguno de los problemas de los cordobeses que aún hoy siguen esperando”.

En su discurso, Luis Juez eligió referirse especialmente a la inseguridad y a la salud.

“Esto no es un acto de lanzamiento ni de presentación de candidaturas. Si bien en todos los casos me gusta dejar en claro que voy a luchar por la candidatura a gobernador por Juntos por el Cambio, aquí vinimos a ejercer la memoria y para decir que estamos trabajando en la construcción de una gran plataforma de gobierno. Por eso invito a los que todavía no se sumaron a integrar los equipos técnicos. Todos saben que el tiempo no pasó en vano y nunca dejamos de prepararnos para gobernar”, enfatizó.

En el medio de su alocución, el senador describió la situación actual refiriéndose a “un pueblo que está golpeado, sin ilusión, que se ha convertido en una sociedad que no cree y muchas veces sumida en la miseria”. “Nuestra militancia tiene la responsabilidad de trabajar para ayudar a recobrar la esperanza. A entender y estar cerca de esa gente. Esa es la tarea. Y no hay lugar para otra cosa. De ninguna manera vamos a tolerar que nos distraigamos en discusiones o peleas con los dirigentes y militantes de los demás partidos de Juntos por el Cambio. En el Frente Cívico eso no está permitido de ninguna manera. Porque debemos saber que el peronismo va a tratar de enfrentarnos y dividirnos a como dé lugar. Afortunadamente, en estos años en la oposición hemos aprendido a respetarnos, a escuchar, a dejar de herirnos, a dejar de vernos como enemigos. Estoy seguro que vamos a ganar las elecciones de 2023, si demostramos todo lo que hemos crecido juntos. Eso también es lo que celebramos hoy: que tenemos memoria, pero también que tenemos todo el futuro para nosotros”, finalizó.