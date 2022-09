El Banco Mundial confirmó un nuevo préstamo para la Argentina por US$ 900 millones

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA, SALUD, AGUA Y TURISMO

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó en Washington que el acuerdo alcanzado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) permitirá poner en marcha “programas claves en infraestructura, salud, agua y turismo”.



“El acuerdo alcanzado con el BID es el resultado del trabajo articulado para lograr un paquete de Financiamiento Especial para el Desarrollo que le permitirá a la Argentina poner en marcha programas claves en infraestructura, salud, agua y turismo”, subrayó Massa en su cuenta de la red social Twitter.



El ministro y el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, anunciaron este martes en la capital estadounidense que se lograron destrabar créditos de ese organismo por casi US$ 3.000 millones para la Argentina hasta fin de año.



Por su parte, el ministro de Turismo, Matías Lammens, también presente en la firma del acuerdo, remarcó que habrá “financiamiento del BID para La Ruta Natural”.



“Con este aporte de US$ 33 millones y fondos propios del Ministerio, vamos a impulsar 115 obras para incrementar la oferta de turismo de naturaleza en todo el país. Esta iniciativa se complementa con las 144 obras realizadas con 50 destinos tras una inversión US$ 34 millones”, puntualizó Lammens en su cuenta de Twitter.



El funcionario destacó que “este logro forma parte del plan estratégico que venimos llevando adelante desde el Ministerio”, y subrayó que esto incluye “el éxito de las tres ediciones de PreViaje, la capacitación de más de 420.000 profesionales y la generación de más de 60.000 puestos de trabajo formales”.



“El turismo de naturaleza es la gran demanda en esta nueva etapa y Argentina tiene un potencial enorme en ese sentido: contamos con maravillas únicas en todas las regiones. Vamos a potenciar la infraestructura turística para promover un desarrollo sustentable en territorios y comunidades”, sostuvo Lammens.



En el marco del acuerdo, se prevé comenzar con cuatro obras en el último trimestre del año, que suponen una inversión de US$ 14 millones: un muelle turístico para embarcaciones menores en el Puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego; el puente sobre el arroyo Yabotí como vía de acceso al Parque Provincial Moconá en El Soberbio, Misiones; la ciclovía Maimará-Tilcara en Jujuy; y la refuncionalización del Camping Chicoana, en Salta.



Una vez iniciada la primera etapa, está previsto avanzar con un total de 115 obras en todo el país, ya que las 24 jurisdicciones presentaron proyectos para potenciar su oferta de turismo de naturaleza.



Las obras se llevarán adelante con financiamiento del BID y fondos propios del Ministerio, por un monto estimado que supera los $ 10.500 millones.



La Ruta Natural es el primer programa integral de desarrollo y promoción del turismo de naturaleza.



Entrelazando los atractivos y experiencias naturales de cada región con sus atractivos culturales, históricos, recreativos o gastronómicos busca potenciar circuitos y destinos menos conocidos, articular los ya consolidados con emergentes en circuitos integrados y mejorar la distribución territorial y estacional de la actividad turística.