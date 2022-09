Murió una tercera paciente y se suman tres nuevos casos de neumonía bilateral en Tucumán

“NO DAN EXPLICACIONES”

Un hermano de la paciente de 70 años que falleció este jueves por una neumonía bilateral de origen desconocido aseguró que era “una mujer completamente sana” y que desde la clínica “no nos dan explicaciones y lo toman con total liviandad”.



“Ella entró hace 15 días (a la clínica Luz Médica) completamente sana, con una cirugía programada de vesícula. Todo me pareció extraño desde el primer momento en la clínica, son muy cerrados en dar información”, dijo Ricardo, uno de los hermanos de la paciente fallecida.



Y agregó: “Nunca me comunicaron que estaba contagiada de esta extraña enfermedad ni que estaba en observación. No nos dan explicaciones, lo están tomando con total liviandad”.



En un comunicado emitido por el Ministerio de Salud tucumano se señaló que “podría ser la paciente cero”.



Según el relato de su hermano, la mujer estuvo tres horas en la cirugía de vesícula y pasadas unas horas de terminada “se comienza a descompensar”.



“A las 12 horas o antes la ingresan nuevamente al quirófano, con laparoscópica para hacerle limpieza porque según el médico no estaba drenando bien. Para mí no tendrían que haberlo hecho con laparoscópica, sino con la convencional. Salió de nuevo y ahí empieza a complicarse más”, relató Ricardo en diálogo con el canal TN.



“Recién cuando comienza a perder saturación y empiezan con oxígeno nos dicen que aparentemente estaba con neumonía. Luego nos dijeron que tenía hantavirus, pero hicieron análisis y no había nada de esa patología. Rarísimo para mí”, agregó.



Respecto a la neumonía bilateral de origen desconocido, Ricardo aseguró que no tiene “en claro qué pasa con este virus extraño ni dónde están los demás pacientes con la gravedad que informan que se encuentran”.



Y aseveró que “todo es oscuro en esto” y que el administrador de la clínica “es un delincuente que salió a decir que esto era una paranoia que están armando, tratándonos de locos”.



“Lo voy a decir, no tengo temor a nada. No es tan solo este caso, esto viene ocurriendo hace muchos años. Conozco gente que vino por una simple operación y hoy tiene que estar con una bolsa para poder hacer sus necesidades”, aseguró.