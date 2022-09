Llega “Los anillos de poder: Un punto de no retorno para la Tierra Media”

Por Victoria Ojam | Télam

La actriz galesa Morfydd Clark encarna una nueva versión de la famosa elfa Lady Galadriel en “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, la muy anticipada serie basada en el legendarium de J.R.R. Tolkien que llega este viernes a Amazon Prime Video para centrarse en “un punto de no retorno” en la Segunda Edad de la Tierra Media.

Así calificó la intérprete en diálogo con Télam la importancia que esta propuesta tiene para este popular universo narrativo, que según adelantó también será “un antes y un después” para su personaje.

Aunque ya tenía no pocos títulos en su haber antes de confirmar su papel en “Los anillos de poder”, como en las cintas “La vida personal de David Copperfield” (2019) y “Saint Maud” (2019) y en la tira “His Dark Materials”, este es con claridad un ambicioso y novedoso territorio para la trayectoria de la actriz.

Es que ahora es partícipe de una megaproducción para la pantalla chica, con un presupuesto de 450 millones de dólares para la realización de su primera temporada, en la que debe además encarnar al mismo personaje que las audiencias asocian desde hace más de una década con la dos veces ganadora del Oscar Cate Blanchett, que le dio vida en las adaptaciones cinematográficas del neozelandés Peter Jackson.

Para eso, tanto los guionistas detrás del proyecto como Clark ofrecen en esta ocasión una mirada que expande tanto la personalidad como el recorrido de Galadriel, mejor conocida para el público como la poderosa, misteriosa y etérea gobernante del reino de Lothlórien, que el propio Tolkien describió en su obra como una “anciana estadista” que solía ser una fuerte guerrera “de disposición amazona”.

Esa última es justamente la elfa que se verá en “Los anillos de poder”, una todavía joven -tanto con la valentía como con la inexperiencia que eso implica- protagonista que será de las primeras criaturas en sospechar que el mal que se había presuntamente erradicado a fines de la Primera Edad de la Tierra Media está por regresar, aunque esta vez bajo el mando del terrorífico Sauron.

Tenaz comandante, obstinada y justiciera, la Galadriel de Morfydd Clark aún mantiene el halo enigmático que hace del personaje uno de los más cautivantes de las adaptaciones de la saga, pero consigue traer una muy bienvenida frescura a una narrativa poblada por enanos, elfos y humanos masculinos que son los que usualmente se hallan al frente de la batalla.

Sophia Nomvete como la princesa enana Disa, Nazanin Bonaidi como Bronwyn y Cynthia Addai-Robinson en la piel de la reina númenóreana Míriel son otras de las actrices que interpretan a fuertes e importantes personajes femeninos en la serie, y que comparten un diverso elenco con Robert Aramayo, Owain Arthur, Ismael Cruz Córdova, Ben Walker, Maxim Baldry y Charles Edwards, entre más.

A poco del lanzamiento de esta imponente producción que sin duda marcará un antecedente en las producciones de formato televisivo, Clark conversó con esta agencia sobre su Lady Galadriel en el marco de la premiere para Latinoamérica que la plataforma realizó el pasado 17 de agosto en la Ciudad de México.

Télam: ¿Cómo sentís el formar parte de un universo tan icónico como el de Tolkien a través de esta producción?

Morfydd Clark: Me siento realmente muy honrada, y creo que ahora que estamos más cerca del estreno y que cada vez conocemos a más personas que demuestran tanto entusiasmo y emoción por la serie, eso me hace sentir todavía más orgullosa y honrada de poder participar.

T: Esta es una versión muy distinta de Galadriel en comparación a la que el público vio en las películas. ¿Cómo fue abordar este personaje?

MC: Lo que me inspiró en un principio fue leer “El Silmarillion”, donde pude repasar y entender todos los hechos y cuestiones en los que estuvieron involucrados los elfos, que son criaturas muy poderosas y directas, que creen que tienen que saber qué es lo mejor siempre, porque son una raza muy antigua y sabia, pero a veces tienen que ejercitar un poco la humildad. Hay un momento de la serie en el que Galadriel dice que ganar conocimiento es perder la inocencia, y esa idea es una en la que me enfoqué mucho a la hora de interpretarla, porque implica una suerte de tragedia en lo que significa crecer y envejecer.

T: Desde muy chica hablás galés, uno de los idiomas que influyeron a Tolkien para crear el lenguaje élfico. ¿Te ayudó ese conocimiento para darle vida a Galadriel?

MC: Tolkien es definitivamente parte del orgullo que siento por ser galesa, y mi mamá se aseguró siempre de hacerme saber que él se basó en el idioma para darle forma al élfico. Mientras fui creciendo también me di cuenta de que ser bilingüe es parte de mí, es parte de quien soy, y me parece que te abre diferentes personalidades que se mueven entre los lenguajes, diferentes formas de hacer humor, diferentes áreas de emoción a las que podés ir. Eso me pareció muy interesante para el personaje, y además en el lenguaje élfico las cosas significan mucho más, creo que no podés decir algo en élfico y no sentir que es algo relevante e importante. Fue hermoso poder explorar eso, y en el elenco hay muchas personas bilingües, como Owain (Arthur), que también habla galés, Ismael (Cruz Córdova) con el español, o Nazanin (Boniadi) y Sophia (Nomvete), que hablan persa. Así que hubo mucho conversación durante la producción sobre los lenguajes, y en ese sentido me sentí muy orgullosa de mi lugar.

T: ¿Cuál dirías que es la relevancia que puede tener esta serie para las y los seguidores de la saga?

MC: Lo que realmente más me emociona es el evento de la creación de los anillos, porque es un punto de no retorno para la Tierra Media, pero también es un antes y un después para Galadriel, que va a tener en sus manos un anillo que la va a transformar por completo.