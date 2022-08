Fuente: Télam

Activistas y usuarias de redes sociales criticaron al médico Alberto Cormillot por expresiones que tuvo durante un programa de televisión, en el que se refirió a “la gordita de la oficina”, al considerar que se trata de dichos “gordo-odiantes” que contribuyen a la “discriminación y estigmatización de las personas gordas”.

“Es quizás la persona que más ha contribuido en la Argentina a la estigmatización y discriminación de las personas gordas”, señaló a través de las redes sociales el colectivo Mujeres que No Fueron Tapa (MQNFT), que busca “hackear” la reproducción de estereotipos de género y mandatos de la cultura masiva.

Durante el programa “La Puta Ama” del martes pasado, conducido por la actriz Florencia Peña en América TV, Cormillot se refirió a “la gordita en la oficina”.

“El ejemplo que yo doy es ‘la gordita de la oficina’. Si sos una chica que pesa 120, 130 en la oficina muy posiblemente si tus amigos te ponen la mano encima te la ponen como un buen compañero. Si vos bajás 30, 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con pretensión”, dijo el nutricionista.

En ese marco, desde MQNFT también sostuvieron que el médico construye y refuerza “la cultura de las dietas, el hambre, la restricción que tanto daño nos ha hecho especialmente a las mujeres”.

En este sentido, señalaron: “‘La gordita de la oficina’ somos todas las que ya no queremos que nos toquen los compañeros de trabajo ni nadie, todas las que no queremos hacer esas dietas de estafa, somos todas las que ya aprendimos que no hace falta pasarse la vida privándose del placer de la comida para que nos quieran”.

La periodista Marcela Ojeda también apuntó contra el especialista en nutrición. “Con toda mi historia personalísima sobre mis hombres que sí han sido tocados, con consentimiento y disfrute”, desacreditó la idea de que “las personas gordas no somos deseadas y tampoco tenemos el derecho a disfrute de nuestras sexualidades”.

Además, compartió una experiencia que evidencia las situaciones que viven personas gordas a lo largo de sus vidas. “Tengo 45 años y a mis 12 fui a un Hospital y, como no había balanza para alguien de mi edad/peso me pasearon hasta la cocina y me subieron a una báscula. Hoy día hay otras situaciones de la medicina que siguen siendo violentísimas. Esa corporación de la que AC (Alberto Cormillot) forma parte”.

Alberto Cormillot, y esto lo escribo con toda mi historia personalísima sobre mis hombros que sí han sido tocados, con consentimiendo y disfrute, deja en evidencia lo que puertas adentro muchxs creen, sienten y dicen: — Maͣrͬcͨeͤlaͣ Ojeͤdͩaͣ (@Marcelitaojeda) August 25, 2022

En la misma línea, a través de un video de la red social TikTok, la modelo Mar Tarrés mostró un fragmento de las declaraciones de Cormillot y subrayó: “Aquí la ‘gordita de la oficina’ levanto una baldosa y me sale un chongo”.

“Basta de creencias retrógradas de que las mujeres gordas no podemos gustar y que para ser amadas y aceptadas tenemos que ‘encajar’ en un estereotipo de belleza”, compartió desde su cuenta de Instagram.

Las críticas también apuntaron a que los dichos promueven “la deseabilidad del otro como algo a lo que hay que aspirar”.

“Pone en el centro de su discurso misógino y gordofóbico la mirada masculina como validación. A la par, dice que las mujeres gordas no pueden ser deseadas o amadas y naturaliza que te toquen en la oficina con intención sexuales”, advirtió la politóloga y escritora Florencia Freijo.

Luego de las críticas, el médico se disculpó a través de sus redes sociales: “Perdón! Di un ejemplo antiguo!!!!! Me traicionó el haberlo escuchado, sin compartirlo, centenares de veces. Lo de la mano era simbólico! Perdooooon si alguien se molestó!!!!!”.