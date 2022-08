A 10 días de su desaparición, la familia de Georgina de las Mercedes Bustos organiza una marcha para este lunes a las 17 hs. frente a la casilla de Turismo de Tanti.

La joven de 26 años fue vista por última vez el viernes 12 de agosto a las 21 hs. en Tanti, cuando salió con sus dos hijxs desde la casa de su mamá rumbo a lo de su ex marido. Al llegar, le dejó los chicos con todas las cosas, incluidos los documentos, y antes de despedirse dejó sobre la mesa una carta.

De manera inmediata se hizo la denuncia, que recayó en la Fiscalía N°3 de Villa Carlos Paz a cargo de Jorgelina Gómez.

En una enytrevista con VillaNos Radio, su mamá, Marisa Bustos, denunció que Georgina era víctima de violencia de género por parte de su pareja.

“Han pasado muchos días y no puede ser que nadie la haya visto y no se sepa nada de ella. A lo mejor mi hija estaba confundida o a lo mejor este chico no la deja volver. No era muy buena su pareja. La fui a buscar a donde vivía, porque el instinto de madre me decía que ella no estaba bien. Había bastante violencia de género”, afirmó. Y agregó: “Creo que puede ser retenida en contra de su voluntad. No puede ser que no se haya puesto en contacto con su madre. Ella tenía miedo de denunciar. Lo único que quiero es que mi hija aparezca y me diga ‘mamá estoy bien’”.

Georgina es delgada, tiene una altura de 1,55 mts., pesa 65 kg. Su piel es trigueña, tiene ojos negros, cabello negro y largo.

Podés aportar cualquier tipo de información comunicándote al 911 o al 03541-498199 o dirigiéndote a la dependencia policial más cercana.