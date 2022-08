LOS AÚN RÉCORDS VIGENTES DE WILLY

Guillermo Vilas, el tenista más relevante de la historia en la Argentina, forjó su leyenda que trascendió las fronteras y además de sus títulos estableció récords aún imbatidos en el circuito, ni siquiera por tres genios de esta era como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.



El marplatense, quien cumple 70 años este miércoles, conquistó 62 títulos durante su extraordinaria carrera, cuatro de ellos de Grand Slam y un Masters, y estableció varias marcas, tres aún no superadas y conseguidas en el mismo año, 1977, cuando fue el mejor de todos aunque insólitamente la ATP no lo reconoció como número uno del mundo.



Ese año Vilas consiguió la mayor cantidad de triunfos consecutivos en todas las superficies, también la mayor cantidad de partidos ganados en un mismo año y como si fuera poco la mayor cantidad de títulos conquistados en una temporada.



En el primer rubro, el zurdo marplatense ganó 46 partidos consecutivos en todas las superficies, en una racha que comenzó en Kitzbuhel y se estiró con sus títulos encadenados en Washington, Louisville, South Orange, Columbus, el US Open y París, más dos victorias en el medio por la Copa Davis ante Australia en Buenos Aires.



La racha de Vilas llegó a su fin en la final del ATP francés de Aix en Provence que perdió con el rumano Ilie Nastase por 6-1, 7-5 y abandono, con el detalle de que su rival usó una raqueta de doble encordado para derrotarlo.



Esa raqueta que usó el rumano fue prohibida luego de ese torneo y generó un gran enojo en Vilas debido a que luego de esa final volvió a ganar una gran cantidad de partidos consecutivos: un total de 26, producto de los títulos en Teherán, Bogotá, Santiago, Buenos Aires y Johannesburgo, de manera que ese récord podría haber sido mucho mayor.



Entre los tenistas actuales hubo dos que estuvieron cerca de alcanzar la marca de Vilas: Roger Federer y Novak Djokovic, dos de los integrantes del “Big Three” que se completa con Rafael Nadal.



El genio suizo llegó a 41 victorias consecutivas hasta que perdió con otro argentino llamado Guillermo, se trató de Cañas en Indian Wells 2007, mientras que el serbio alcanzó 43 festejos seguidos hasta que cayó ante Federer en las semifinales de Roland Garros de 2011.



No obstante, “Rafa” Nadal batió una marca de Vilas, la de las 53 victorias consecutivas sobre polvo de ladrillo obtenidas en 1977. El súper campeón español rompió esa marca entre 2005 y 2007, cuando llegó a 81 victorias seguidas en arcilla hasta que perdió con Federer la final de Hamburgo.



Otro récord de Vilas fue las 137 victorias en un mismo año contabilizando todas las superficies.



Ese año Vilas ganó 16 títulos incluidos Roland Garros y el US Open, algo que nadie pudo repetir jamás y que comparado con uno de los cracks de estos tiempos el más cercano fue Federer con sus 92 triunfos en la temporada 2006.



El restante logro imbatido de “Willy” es el de la cantidad de títulos en una misma temporada: 16.



En ese 1977 irrepetible Vilas alzó el trofeo en Springfield, Buenos Aires (1), Virginia Beach, Roland Garros, Kitzbühel, Washington, Louisville, South Orange, Columbus, Abierto de Estados Unidos, París, Teherán, Bogotá, Santiago, Buenos Aires (2) y Johannesburgo.

En otra comparación con los cracks modernos, el suizo Federer acumuló 12 títulos en 2006, mientras que Nadal llegó a 11 en 2005.