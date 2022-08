Fuente: Cba24n

Un trágico accidente ocurrió este martes en la zona de en Avenida Sabattini y Circunvalación Sur, donde una mujer que iba con su bebé, fue atropellada por el tren. Falleció en el acto.

El bebé, que tiene 5 meses, fue trasladado al Hospital de Niños con traumatismo de cráneo. Está internado en terapia intensiva y su estado es grave.

La víctima fue identificada como Pamela Farro, de 24 años y de nacionalidad peruana.

Según el comisario que trabajó en el lugar, una testigo aseguró que el tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino, la arrolló.

Pamela venia de llevar al bebé al dispensario 26 de José Ignacio Díaz 1º sección, para el control de “niños sanos”. El medico manifestó haberlos encontrado, antes de la tragedia, en muy buen estado de salud tanto al niño como a la mamá.

Según la testigo, la mujer volvía a su casa de barrio Los Artesanos, caminando por las vías del tren. Se desconoce si el tren no tocó bocina o si ella no lo escuchó.

Tras ser arrollada, el bebé fue encontrado llorando al lado de las vías.

Cuando llegó la Policía sólo encontró a la mamá y al bebé en el lugar. El chofer del tren nunca detuvo la máquina. En Estación Ferreyra identifican al conductor que manifestó desconocer lo sucedido.

Jennifer Guzmán, amiga de Pamela, en dialogo con Cba24n, sostuvo: “La había dejado en el dispensario, y minutos después me dicen que la había atropellado el tren. Me quise acercar a ella y no me dejaron. Lo único que pude fue cargar al bebé”.

“Ella lo único que hizo fue estirar la mano, para agarrar a su hijo y luego murió”, expresó Jennifer.

La amiga de la víctima asevera que venia con el celular en la mano hablando con su otra hija. Testigos del lugar sostienen que el tren “nunca tocó bocina”.

Los vecinos, en medio de la conmoción, también reclamaron la construcción de un puente peatonal para que “pasen nuestros hijos, para que nuestra vida valga algo”.