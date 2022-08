Carlos Felpeto sostuvo que el intendente Daniel Gómez Gesteira ‘está completamente fuera de la realidad’, al referirse al discurso pronunciado en la apertura del nuevo período de sesiones del Concejo de Representantes.

El exmandatario radical planteó que, hoy en Villa Carlos Paz, ‘hay ausencia total de obra pública, no hay gestión médico hospitalaria, no se han ampliado las redes de cloacas y de gas y no se vislumbra un desarrollo turístico importante’.

Por otro lado, criticó que, ‘habla de la transparencia, pero se está descubriendo a través del representante de la oposición en el Tribunal de Cuentas que hay expedientes mellizos’.

‘Se conoció uno, y ahora saltaron otros cuatro. No hay una gestión tan transparente’, afirmó.

Opinó que estas cuestiones están siendo advertidas ‘no sólo por la clase política sino por los vecinos’, a pesar del ‘sesgado interés en que la gente no se entere de los que está ocurriendo en la ciudad’.

‘Se informan solo algunas cosas. Hay medios de comunicación que no tienen la libertad de publicar o entrevistar a distintos dirigentes. Y la clase política no tiene la posibilidad de estar en los diferentes medios de la ciudad’, advirtió.

Sobre Carlos Paz Gas, Felpeto indicó que el actual gobierno ‘la agarró como empresa de un grupo político, y ese tema lo debemos resolver entre todos los vecinos’.

Por último, planteó que, desde la autodenominada Gestión Comunitaria, ‘hay un marcado interés en culpar a otros de los distintos problemas que hay en la ciudad’.

‘Si no es el gobierno nacional, son los dirigentes locales opositores. No hablan nada de Hacemos por Córdoba, pero claro, su jefe (Esteban Avilés) está en la Agencia Córdoba Turismo y no pueden decir mucho’, señaló.